Vídeo da Google sobre RCS no iPhone mostra o que utilizadores Apple vão ganhar

Ainda existem alguns pontos-chave e problemas a resolver, mas o RCS está de facto a chegar ao iOS e ao iPhone. Depois de toda a campanha da Google, isso abre caminho para conversas avançadas entre o Android e o iOS sem a necessidade instalar uma aplicação de mensagens de terceiros. Um novo vídeo veio mostrar o que os utilizadores da Apple vão ganhar.

Google satisfeita porque o RCS chega ao iPhone

Após a agressiva campanha publicitária Get The Message da Google ter ajudado a pressionar a Apple a adicionar a funcionalidade ao iOS 18, a empresa retribui o favor. Para isso apresentou um novo vídeo, bem ao seu estilo, em que celebra este marco.

A Google publicou o novo anúncio RCS no canal oficial do Android no YouTube, mas, ironicamente, é mais uma montra de novidades para o iOS 18 do que outra coisa. O vídeo começa por proclamar que o “RCS está finalmente a chegar ao iPhone” e depois explica os benefícios desta mudança para os utilizadores de Android e iOS.

O suporte RCS na app Mensagens do iOS 18 levará a muitas das mesmas melhorias que os utilizadores do Android têm. Estes tiveram o primeiro acesso quando o suporte RCS foi adicionado pela primeira vez à app Mensagens Android, que é o padrão deste sistema.

Vídeo mostra o que os utilizadores Apple vão ganhar

Para aqueles que ainda não experimentaram as funcionalidades, o novo vídeo da Google esclarece que podem esperar. Como pode ser visto, fica claro que “chega de fotos desfocadas”, “chega de chats de grupo interrompidos” e “recibos de leitura e indicadores de digitação entre o Android e o iPhone”.

É interessante ver que o tema encriptação de ponta a ponta foi omitido. Este vídeo é dirigido a utilizadores recentes e por isso faz sentido manter as coisas simples. Claro que ainda que a encriptação básica esteja incluída na implementação do RCS da Apple, esta é apenas encriptação em trânsito, não de ponta a ponta.

Depois de todo o trabalho que a Google fez nesta frente, a gigante das pesquisas merece pelo menos parte do mérito desta novidade da Apple para o iOS 18. Tal como relata o vídeo lançado, o resultado traz “melhores fotografias, melhores vídeos, melhores conversas de grupo”, o que irá traduzir-se em “melhores mensagens para todos”.