UE selecionou sete consórcios para criar fábricas de IA na Europa

Com a Inteligência Artificial (IA) em crescimento, a União Europeia (UE) selecionou sete consórcios para criar fábricas de IA. O objetivo passa por impulsionar a tecnologia na Europa.

A European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC) selecionou sete propostas para criar e explorar as primeiras fábricas de IA na Europa.

Segundo um comunicado, "trata-se de um marco importante para a Europa na construção de um ecossistema próspero para treinar modelos avançados de IA e desenvolver soluções de IA".

Desta forma, a mesma comunicação indica que "a UE está mais perto de concretizar o compromisso assumido pela presidente Ursula von der Leyen de criar as primeiras fábricas de IA".

As primeiras fábricas de IA representarão um investimento de 1,5 mil milhões de euros, combinando financiamento nacional e da UE.

Metade deste montante será financiado pela UE através do Programa Europa Digital para as infraestruturas de IA e do Horizonte Europa para os serviços AIF.