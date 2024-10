Sistema anti-pirataria fez a primeira vítima em Itália! Google Drive fora do ar várias horas

A luta contra a IPTV e os sites de streaming ilegal em Itália tem tomado proporções desmedidas. As novas regras do Piracy Shield permitem um controlo total a qualquer momento e o bloqueio de qualquer site em 30 minutos. Este fim de semana aconteceu o imprevisto e o Google Drive foi pelo sistema anti-pirataria bloqueado por engano, prejudicando milhares de utilizadores.

O Piracy Shield fez a primeira vítima

O recente bloqueio do Google Drive em Itália gerou grande controvérsia devido a um erro no sistema anti-pirataria conhecido como Piracy Shield. Este sistema, concebido para impedir a transmissão ilegal de conteúdos, bloqueou acidentalmente o acesso a este popular serviço de armazenamento na nuvem. Isso causou grandes perturbações a milhares de utilizadores que dependem dele para trabalhar, estudar ou gerir informações pessoais.

O incidente ocorreu no dia 19 de outubro, a meio de um jogo de futebol entre a Juventus e a Lazio, o que aumentou a atenção sobre o incidente. O problema surgiu devido a um erro no sistema de denúncia de domínios de sites ilegais que transmitem conteúdo protegido por direitos de autor.

Google Drive fora do ar várias horas

O Piracy Shield, utilizado pela Liga Série A e pela AGCOM (Autoridade de Segurança das Comunicações) consegue bloquear sites com base em denúncias feitas por fornecedores de conteúdos. No entanto, desta vez o sistema não conseguiu excluir o domínio do Google Drive, levando a uma interrupção massiva do serviço.

O incidente não passou despercebido às autoridades italianas. A Codacons, organização de defesa do consumidor em Itália, apresentou uma queixa no Ministério Público de Roma, descrevendo o erro como um "facto muito grave" e solicitando o fim imediato do Piracy Shield. A deputada Giulia Pastorella, do partido Action, também manifestou preocupação com o incidente, anunciando uma interpelação urgente no Parlamento italiano para exigir mais esclarecimentos à AGCOM e uma revisão do sistema Piracy Shield.

Controlo demasiado draconiano em Itália

A Google Itália, que avalia o impacto do incidente, ainda não tomou medidas legais, embora se espere que tal possa ser feito nos próximos dias. A empresa tem cinco dias para recorrer do levantamento formal do bloqueio. Estes tipos de erros revelaram as limitações do Piracy Shield. Especialistas alertaram que o sistema não está preparado para lidar com a complexidade das redes atuais, criando o risco de que recursos legítimos sejam afetados por estes bloqueios injustificados.

Além disso, as recentes alterações às leis anti-pirataria italianas alargaram o campo de ação do Piracy Shield, permitindo às autoridades bloquear endereços IP quando a atividade ilegal é considerada “prevalente”, mesmo que não seja “única”. Isto levantou preocupações sobre o potencial uso excessivo destas ferramentas e os erros que podem resultar do bloqueio de serviços legítimos.