O Android 15 pode deixar para trás muitas apps criadas para o sistema da Google

Com novas atualizações para o Android 15, a Google parece estar a querer mostrar os limites desta versão. Para além de muitas novidades, descobriu-se também que deixa para trás algumas apps criadas para o sistema da Google. Há um novo patamar mínimo das APIs e estabelecem-se novas regras para as apps.

A segunda versão do Android 15, dedicada ainda aos programadores, mostrou muitas das novidades que estão a ser preparadas. Esta nova atualização revelou ainda alguns pormenores importantes de como este sistema irá interagir com outras áreas do ecossistema da Google.

Outra mudança descoberta vem estabelecer novos mínimos para o Android 15, no que toca a versões de apps. A cada nova versão lançada este número é ajustado e está atualmente fixado no Android 6 (Marshmellow) e na versão 23 da sua SDK.

Como foi mostrado agora, este valor foi ajustado e muda para novos mínimos suportados nas apps do Android 15. Assim, temos o Android 7.1 (Nougat) e para a versão 24 da SDK deste sistema. Todas as apps que tenham suporte para esta versão podem ser instaladas sem problemas.

Dos testes efetuados, o Android 15 irá limitar a instalação destas apps sem o suporte mínimo. Quem tentar fazer esse processo, será alertado com uma notificação que irá mostrar claramente que não existe suporte para esta nova versão do sistema da Google.

Apesar de a Google alertar constantemente os programadores para ajustarem as suas apps, esta mudança poderá impactar muitas propostas. Todas as apps que não estiverem ajustadas com a versão mínima o Android 7.1 vão ficar de fora.

Poderá não ser uma medida com um impacto grande, mas certamente que será uma mudança importante. Faz parte do processo de atualizações da Google e aconteceu no passado, sendo agora o momento para os programadores ajustarem as suas ofertas e adaptarem as suas apps para estes novos requisitos mínimos do Android 15.