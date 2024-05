O Windows 11 vai poder olhar para imagens do Android e copiar o texto presente

A Microsoft tem procurado trazer para o Windows 11 o maior número de funcionalidades, muitas delas ligadas ao Android. Ainda que o WSA tenha sido marcado para desaparecer, esta união não desaparece. A prova disso veio agora pelo Microsoft Phone Link, que passará a poder obter texto das imagens presentes no smartphone.

Windows 11 vai poder olhar para imagens do Android

Ainda que seja baseado no Windows 11, o Microsoft Phone Link dá aos utilizadores deste sistema a capacidade única de olhar para qualquer smartphone Android. Não replica a interface, tal como outras apps fazem, mas traz o acesso a um lote de funcionalidades como os SMS, as fotografias e até algumas apps.

A Microsoft tem procurado melhorar esta sua proposta, com algumas novidades que vão sendo conhecidas ao longo do tempo. Ainda que algumas sejam exclusivas de algumas marcas, a generalidade é acessível a todos os equipamentos e a todos os fabricantes.

Microsoft Phone Link pode copiar o texto nas imagens

Com a mais recente melhoria, que está ainda a ser preparada, os utilizadores podem olhar para as imagens de forma muito mais profunda. Passam a poder reconhecer texto presente e a poder copiá-lo para ser usado em qualquer outra app do Windows 11.

Para fazer este reconhecimento do texto, a Microsoft recorre ao OCR, algo que já trouxe para a sua ferramenta de recorte do Windows 11. Estas têm a mesma funcionalidade, mas com o Microsoft Phone Link fica mais simples e mais rápido, sem a imagem ter de ir para o PC do utilizador.

Esta novidade está ainda no programa Insider da Microsoft, para ser testada de forma mais exaustiva. Em breve será alargada a mais utilizadores, que passam a poder usar o Microsoft Phone Link para extrair texto das suas imagens.

Na verdade, esta capacidade já está presente em muitos smartphone com ferramentas próprias das marcas ou com o Google Lens. Esta é uma forma diferente e mais integrada com o Windows 11, algo que muitos podem querer usar para integrar de imediato o texto recolhido com qualquer app que estejam a trabalhar.