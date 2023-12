A corrida continua! Threads volta a ultrapassar o X em downloads

O Threads está a começar a voltar ao bom caminho. Após vários meses de queda, a rede social da Meta regressou e conseguiu ultrapassar o X em downloads na App Store e no Google Play. O regresso acontece num momento chave para Mark Zuckerberg e companhia, que estão a capitalizar a crise do X após o abandono de vários anunciantes.

Segundo a TechCrunch, o Threads registou 41 milhões de downloads na última semana, enquanto o X conseguiu apenas 27 milhões. A Meta aproveitou o crescimento do Instagram na Índia e conseguiu 9,2 milhões de novos downloads no país. Os números representam uma lufada de ar fresco para a gigante, que enfrenta uma tarefa difícil para manter os seus utilizadores.

X regista quebra nesta categoria

A rede social está a sofrer os efeitos da mudança de nome, uma vez que os utilizadores continuam a procurar "Twitter" nas lojas de aplicações. A prova mais evidente deste fenómeno é o Twitter Lite, que cresceu 350% depois de Musk ter abandonado o nome original.

Apesar dos números promovidos por Elon Musk e Linda Yaccarino nos seus perfis, a verdade é que o X tem assistido a um declínio na percentagem de utilizadores ativos. Um relatório do Mobile Dev Memo publicado em agosto descobriu que o X caiu vários lugares no Top 50 durante a semana em que se tornou X.

O que poderemos ver nos próximos meses? Com a chegada do Threads à Europa, os downloads deverão aumentar drasticamente.

Europa é e será chave para o crescimento do Threads

Um relatório do The Wall Street Journal afirma que o Threads chegará a vários países europeus nos próximos dias. Depois de meses de espera, a rede social da Meta vai estrear-se com as novas opções que foram implementadas nos últimos meses, como o feed cronológico ou a função de edição de publicações. Os utilizadores também receberão ajustes para cumprir os regulamentos de proteção de dados da UE.

Com o próximo lançamento na Europa, o Threads terá uma segunda oportunidade para brilhar e atrair um novo público. Embora a aplicação tenha batido recordes e atingido 100 milhões de downloads em poucas semanas, a Meta teve dificuldades em manter os utilizadores.

A primeira iteração do Threads carecia de funcionalidades básicas, como filtrar o feed para ver apenas as pessoas que seguimos. Para além disso, a sua integração com o Instagram fez com que o algoritmo desse um impulso a milhões de influenciadores e criadores de conteúdo, o que gerou incómodo imediato.

O Threads foi sofrendo ajustes ao longo do tempo e a versão atual tem as bases para competir com o X. Mark Zuckerberg tem a missão de o transformar numa plataforma com mil milhões de utilizadores, como o Facebook, o Messenger ou o WhatsApp. O chefe da Meta sabe que o caminho é longo e vai tentar aproveitar todos os contratempos do seu rival para atrair mais utilizadores.

