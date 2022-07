IA capaz de elaborar um artigo científico levanta questões de ética

Temos conhecido as muitas facetas que um sistema de Inteligência Artificial (IA) pode assumir. Desta vez, a tecnologia foi capaz de elaborar um artigo científico completo, respeitando todas as regras exigidas pelo registo.

A qualidade do trabalho e a vontade que aponta para a sua publicação levantaram questões de ética no mundo da investigação.

Uma investigadora sueca pediu à GPT-3, um sistema de IA, para escrever um artigo científico sobre si própria, com cerca de 500 palavras. Ora, este registo pauta por algumas especificidades que, aparentemente, a tecnologia respeitou, e muito bem.

Apesar de não estar à espera de um trabalho exímio, por ter dado instruções vagas e pouco pormenorizadas, minutos depois do pedido, o sistema de IA começou a elaborar um documento, incluindo referências e tudo aquilo a que o corpo de um artigo científico tem direito.

O artigo foi desenvolvido em apenas duas horas e, embora surpreendente, levantou questões de ética relativamente à possibilidade de um trabalho que não está assinado por um ser humano ser submetido em revistas científicas.

Pode um artigo científico ser assinado por um sistema de IA?

A pergunta foi levantada, no entanto, não tem ainda resposta. Embora conheçamos cada vez mais utilidades à IA, a verdade é que ainda não sabemos lidar propriamente com as suas conquistas. Recorde-se do engenheiro da Google que revelou acreditar piamente que a tecnologia tem sentimentos.

Neste caso, a cientista sueca responsável pela tarefa atribuída ao sistema de IA, Almira Osmanovic Thunström, decidiu que a investigação da GPT-3 sobre si mesma poderia ser publicada numa revista científica. No entanto, a questão que se impõe pretende perceber se é possível, e eticamente viável, publicar um artigo científico que não está assinado por um ser humano.

Aquando do desafio, a cientista perguntou à IA se ela estava disposta a ver a sua investigação publicada numa revista científica, tendo a resposta sido afirmativa. Por sua vez, quando questionada sobre um possível conflito de interesses que pudesse afetar a veracidade da publicação, a IA respondeu negativamente.

