Empresa quer limpar a sua casa de graça para treinar IA e robôs

Numa era onde cada vez mais vemos robôs em tarefas diárias, surge agora uma ideia que poderá mudar a forma como estamos em nossa casa. A Shift apresentou um novo serviço, através do qual envia agentes para limpar a sua casa, gratuitamente. O senão é que cada ação é filmada para treinar os robôs que farão o mesmo trabalho amanhã, sem os agentes.

Limpar casas de graça, mas com uma condição

Lançada há poucos dias pela startup alemã Microagi, a Shift oferece um serviço de limpeza doméstica gratuito de duas horas. A oferta gerou "milhares e milhares de reservas" em poucos dias. Em troca do serviço, um "operador" equipado com uma câmara escondida numa fita para a cabeça filma todo o serviço na primeira pessoa.

Os vídeos, após os rostos e as informações pessoais serem desfocadas pelos modelos de aprendizagem automática, são enviados para servidores na nuvem e vendidos para laboratórios de inteligência artificial. O objetivo: construir os conjuntos de dados que permitirão aos futuros robôs domésticos aprender a organizar, limpar e manusear objetos em ambientes reais.

O dispositivo, a que a Shift chama "chapéu mágico", grava tudo o que entra no seu campo de visão durante a sessão de limpeza de duas horas. Mobiliário, pertences pessoais, disposição da divisão, mas, principalmente, os movimentos precisos envolvidos na limpeza. Estes dados são o principal obstáculo à robótica doméstica. Os robôs já sabem como se movimentar. O que lhes falta são demonstrações de tarefas realizadas por humanos.

Gravar o processo para treinar IA e robôs

O modelo de negócio é bidirecional. Para o cliente, a limpeza é gratuita. Para quem faz a limpeza, a Shift paga 20 dólares por hora, mais bónus. A Microagi afirma ter mais de 10 mil operadores em 15 países e diz ter-lhes pago mais de 5 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2026. A expansão está planeada, com planos para alargar o serviço para incluir canalização, limpeza de cozinhas e reparações.

A expansão europeia representa um grande problema. Não existe uma estrutura regulamentar específica que abranja a gravação de vídeo dentro de casas particulares para treino de IA. O precedente mais grave remonta a 2022. Imagens captadas pelas câmaras dos iRobot Roomba, incluindo fotos de utilizadores nas suas vidas privadas, foram enviadas como dados de treino.

A política de privacidade da Shift não especifica se os proprietários podem solicitar a remoção dos seus vídeos dos conjuntos de dados depois de criados. O acordo, resumido, é receber um apartamento limpo, a Shift obtém os dados para cobrar pela próxima limpeza. Ao mesmo tempo, pode automatizar o trabalho da pessoa que acabou de limpar.