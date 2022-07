iOS 16 introduz novas capacidades para acessórios com integração do chip U1

A Apple quer expandir a sua rede Encontrar mesmo na vertente de proximidade, quando o utilizador tira partido do chip U1 para comunicação através de banda ultralarga (UWB). Assim, conforme foi referido no evento WWDC no mês passado, o iOS 16 permitirá que os acessórios de terceiros com integração de chip U1 interajam com aplicações do iPhone, mesmo quando a aplicação estiver a ser executada em segundo plano.

Esta funcionalidade irá criar experiências inovadoras de utilização do tipo "mãos livres".

iOS 16 trará mais acessórios para facilitar a vida ao utilizador

Num comunicado de imprensa, o fabricante de chips Qorvo disse que esta nova funcionalidade permitirá que acessórios com U1 funcionem em conjunto com aplicações iOS 16 para desencadear ações em tempo real com base na sua localização precisa, tais como acender luzes ou ligar a música quando o utilizador entra numa sala, mesmo que não esteja a utilizar ativamente as aplicações na altura.

A empresa anunciou também que os seus chips Ultra Wideband estão agora certificados pelo Programa MFi da Apple, o que deverá abrir caminho para acessórios de marcas de terceiros com certificação MFi U1. Os fabricantes de acessórios podem usar os chips do Qorvo para criar acessórios compatíveis com os modelos iPhone e Apple Watch equipados com U1.

Os próprios acessórios da Apple oferecem experiências precisas e com consciência de direção. Por exemplo, os utilizadores podem segurar um iPhone equipado com U1 perto de um HomePod mini para "tomar conta" da reprodução de música, com efeitos visuais, sonoros, e tácteis.

Os iPhones equipados com U1 podem tirar partido da funcionalidade para ativar a procura de precisão que facilita a localização de um AirTag, conforme imagem à direita em cima.

Incorporado nos modelos iPhone 11 e mais recentes, os modelos Apple Watch Series 6 e mais recentes, o HomePod mini, e o AirTag, o chip U1 da Apple utiliza a tecnologia Ultra Wideband para uma consciência espacial ultra-precisa a curtas distâncias.

Mais detalhes estão disponíveis na página Nearby Interactions with U1 no site de desenvolvimento da Apple.