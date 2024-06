Volkswagen afirma que o futuro é elétrico mas não deixará de produzir carros a combustão

A Volkswagen pretende lançar um carro elétrico por menos de 20.000 euros, ser uma alternativa aos Teslas e liderar o fabrico de baterias elétricas. Porém, nada disto a impede de continuar com outro grande plano: desenvolver carros a combustão.

Volkswagen e a eletrificação: um plano incompleto

A Volkswagen, por enquanto, não está a ter bons resultados com os carros elétricos. Embora as vendas do ID.3 e do ID.4 estejam a impulsionar as contas da fabricante alemã, esta não espera competir em volume com gigantes como a Tesla.

Isto não impede os planos de continuar a investir no carro elétrico, na verdade, dois terços da sua alocação de capital serão destinados a ele. O segredo é que um terço será afetado ao desenvolvimento de carros a combustão.

É um terço e continuará a ser um terço.

É este o valor que Arno Antlitz, diretor de operações da Volkswagen, anuncia para se manter competitivo nos motores de combustão. O executivo da Volkswagen quis deixar claro que "o futuro é elétrico, mas o passado não acabou".

Por outras palavras, a Volkswagen manterá vivo o desenvolvimento dos seus motores de combustão, pelo menos durante este período de transição. Isto não significa necessariamente novos motores ou tecnologias, mas é uma garantia de que teremos versões a gasolina dos veículos Volkswagen durante vários anos, uma vez que os motores atuais continuarão a ser produzidos.

Procura por elétricos continua a ser ridícula em termos percentuais

Apesar das intenções da Volkswagen, estes objetivos estão limitados ao médio prazo. 2035 é o ano fatídico para o automóvel a combustão, quando a Europa proibir a continuação da venda de automóveis não eletrificados.

No entanto, há ainda um horizonte de mais de dez anos em que a fabricante alemã tem margem para continuar a dar um impulso à combustão: a adoção de carros elétricos continua a avançar, mas a sua procura continua a ser ridícula em termos percentuais.

Um grande investimento para resolver o seu problema: a produção. A Volkswagen não tem a produção de motores elétricos sob controlo. Isto obriga-a a forçar as mudanças e a dar prioridade aos mais rentáveis, como o AP550 do novo Volkswagen ID.7.

Ao mesmo tempo que continua a investir nos elétricos e a melhorar a sua produção, continuar a ganhar terreno nos de combustão pode ser uma importante forma salvação para as vendas da empresa. A Volkswagen afirma que a procura de automóveis elétricos ainda não é suficiente, pelo que manter a combustão viva é um plano sensato.

