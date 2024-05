Já recebeu a novidade do WhatsApp? Novo design incolor está a chegar a todos

Não é segredo que a Meta tem estado a preparar novidades para a interface do WhatsApp, com novas cores. Estas foram testadas e apresentadas definitivamente. Agora, e depois do seu lançamento formal, esta mudança no WhatsApp começa finalmente a chegar a todos.

Uma nova interface no WhatsApp

Depois de vários anos com a sua interface verde, o WhatsApp resolveu uniformizar a sua proposta e adotar um novo esquema de cores na sua interface. Ao longo de meses estas áreas receberam alterações visíveis e que gradualmente conseguiram mostrar o caminho que era seguido.

Agora que está pronta, a Meta resolveu alargar a sua utilização a todos os utilizadores globalmente. Esta fornece uma mudança nas cores e melhorias na interface do utilizador que irão melhorar experiência de agora em diante. Como esperado, esta atualização já está disponível para utilizadores de Android e iOS.

Meta apostou em novas cores

Uma das primeiras coisas que se notará no WhatsApp é um novo esquema de cores que combina com o logótipo da app. Temos um tom de verde usado em todas as áreas da app, em conjunto com outras cores neutras. Além disso, foi alterado o modo noturno, tornando-o ainda mais escuro do que antes.

Também modernizaram o visual com novos ícones, e atualizaram muitas das ilustrações presentes na app, além de adicionar algumas animações. Os utilizadores mais atentos também notarão que a imagem de fundo padrão, o “doodle”, também foi alterado e incorpora formas que são mais identificáveis ​​com o WhatsApp.

Acessível para o Android e para o iOS

Uma das maiores mudanças no Android é a mudança na barra de navegação. Esta agora foi movida para a parte inferior, dando um acesso fácil. Os utilizadores do iOS também verão uma mudança no layout dos anexos, com uma nova bandeja expansível que facilitará anexar vídeos, documentos e muito mais.

Como acontece tantas vezes, esta novidade ira chegar aos utilizadores nos próximos dias. Tudo depende da atualização para a mais recente versão, que deverá estar já disponível nas lojas de apps do Android e do iOS. Depois disso, será mesmo só explorar a nova interface do WhatsApp que a Meta preparou.