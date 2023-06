IAPMEI lança app que o vai ajudar a ser Empreendedor

A nova App do Empreendedor tem como objetivo ser um ponto de encontro entre entidades do ecossistema empreendedor, com a criação de uma comunidade digital. Conheça as funcionalidades da app do Empreendedor do IAPMEI.

App do Empreendedor promove o networking

Esta nova app promove o networking e a partilha de conhecimento e contactos, maior visibilidade e credibilidade, feedback e mentoria crítica e sustentada para o crescimento.

A App disponibiliza uma biblioteca de conteúdos e informação útil para empreendedores e empresas, acompanhando o seu percurso, segmentados pelas fases de ideia, projeto e startup:

Agenda de eventos, notícias sobre empreendedorismo e contactos de entidades do ecossistema empreendedor

Vídeos, podcasts, ebooks e artigos disponibilizados de acordo com o ciclo de vida dos projetos empresariais – Ideia, Projeto e Startup

Quizzes para aferir conhecimentos sobre diversas temáticas relacionadas com o empreendedorismo

Ferramentas e instrumentos de apoio e capacitação para o desenvolvimento de projetos

Esta app é uma solução com origem no programa Startup Boost powered by Capacitar para Empreender. O projeto foi promovido pelo IAPMEI e cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal2020 e União Europeia através do Fundo Social Europeu. A App está disponível para Android e iOS.