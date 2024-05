Primeiro implante cerebral da Neuralink aplicado num humano está com problemas

A Neuralink trilha um caminho único e a tentar criar uma solução que revolucionará a medicina. Infelizmente esta jornada não parece ser livre de problemas e foi o próprio de Elon Musk que as revelou recentemente. Parte do seu implante cerebral já colocado no primeiro paciente humano apresentou problemas que quase o levaram a ser removido.

Implante cerebral da Neuralink está com problemas

A Neuralink construiu uma interface cérebro-computador, ou BCI, que poderá ajudar pacientes com paralisia a controlar a tecnologia externa usando apenas a mente. Este sistema, chamado Link, regista os sinais neurais usando 1.024 elétrodos em 64 fios que são mais finos que um fio de cabelo humano.

Em janeiro, a Neuralink implantou o dispositivo num paciente de 29 anos como parte de um estudo para testar a sua segurança. Em abril a empresa revelou que a cirurgia correu “extremamente bem”. Numa publicação recente, o primeiro paciente a receber o primeiro implante cerebral da Neuralink revelou como está a correr a experiência.

Vocês estão-me a dar demais; é como uma sobrecarga de luxo, não consigo fazer essas coisas há 8 anos e agora não sei por onde começar a alocar a minha atenção

Humano que recebeu está assoberbado com resultados

Mesmo com esta experiência única, esta não está livre de problemas. A empresa revelou também que nas semanas seguintes à sua colocação, vários sensores foram retirados do cérebro do paciente. Isso significava que havia menos elétrodos eficazes, o que inibia a capacidade de medir a velocidade e a precisão do Link.

Como solução alternativa, a Neuralink revelou que modificou o algoritmo de gravação, aprimorou a interface do utilizador e trabalhou para melhorar as técnicas de tradução de sinais em movimentos do cursor. A Neuralink teria considerado a remoção do implante, mas o problema não representou um risco direto à segurança do seu primeiro paciente.

Successful 100 days with first human implant of @Neuralink https://t.co/RHU0PjlK1i — Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2024

Utilização quase constante desta novidade única

A Neuralink apresentou ainda alguns dados sobre a utilização do seu implante cerebral e a sua utilização pelo primeiro paciente humano. Este usa o sistema BCI da empresa cerca de oito horas por dia durante a semana, e muitas vezes até 10 horas por dia nos finais de semana.

A Neuralink tem ainda um longo caminho a percorrer para garantir o bom resultado dos de testes de segurança e eficácia do seu implante cerebral. Só contra estes resultados positivos é que a empresa irá conseguir a necessária aprovação da Food and Drug Administration dos EUA.