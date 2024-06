WhatsApp traz mais uma novidade única para as conversas de grupo

O WhatsApp é cada vez mais um a app e um serviço social, para os utilizadores interagirem entre si de várias formas. A mais recente vem para os grupos e para as suas conversas, permitindo criar e editar eventos para assim estarem mais próximos uns dos outros.

WhatsApp traz novidade para conversas de grupo

Esta novidade acaba de ser anunciada pelo WhatsApp como uma das mais importantes dos últimos tempos para as conversas de grupo. Permite a qualquer um dos presentes marcar eventos e gerir toda a informação associada, garantindo uma gestão simples e rápida.

Ao chegar agora às conversas de grupo, parece ficar finalmente acessível a todos, sempre com as mesmas funcionalidades. Antes, havia sido revelada como uma das melhorias que a Meta adicionou às comunidades, como uma forma simples de gestão para os administradores.

new feature just dropped: Events in groups



you can now plan events, confirm details, and track RSVPs right in the group chat — WhatsApp (@WhatsApp) June 27, 2024

Algo importante é que a possibilidade de criar e editar eventos não é limitada a uma plataforma. O WhatsApp abriu a todas as plataformas, desde o Android até ao iOS. Assim, todos podem participar nestes eventos e responder a todas as solicitações.

Como criar e gerir eventos nestas conversas

Para usar esta novidade do WhatsApp, bastará seguir alguns passos simples. Terá de procurar nas conversas de grupo a nova opção Evento. Na janela aberta deverá ser preenchidos os dados presente, desde o nome e a descrição do evento, passando depois para a data e para o local. Se necessário, existe a possibilidade de fazer uma chamada no WhatsApp.

Claro que o administrador deste evento poderá consultar as informações fornecidas pelos restantes elementos do grupo, nomeadamente as respostas e as confirmações de presença. Assim, ficará muito mais simples gerir esses momentos e garantir que tudo acontece de forma perfeita para todos os utilizadores.

Esta novidade está já acessível a todos e deverá poder ser vista nas mais recentes versões das apps móveis do WhatsApp. Quem quiser experimentar a novidade só terá de procurar a nova opção Eventos presente nas conversas de grupo. Dai em diante tudo será, certamente, muito mais simples.