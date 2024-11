MEO vai subir os preços já em 2025! Saiba quanto…

Após a chegada da DIGI, a MEO tem apresentado com trunfos, a infraestrutura de qualidade e cobertura em todo o país. É verdade que são trunfos fortes, mas os preços continuam a ser uma variável diferenciadora. Recentemente a MEO revelou que os preços vão aumentar em 2025. Saiba quanto.

Segundo uma publicação no site oficial, a MEO refere que vai continuar a apostar num serviço de qualidade, disponível em todo o território nacional, porque a sua satisfação é importante. A operadora refere que tem uma cobertura móvel 5G que chega a 96% da população e uma rede de fibra que chega a 92%.

Novos preços MEO

A MEO faz saber que vai aumentar a mensalidades de serviços pós-pagos móveis e mensalidades de serviços fixos e convergentes

Mensalidades de serviços pós-pagos móveis (M Móvel) Atualização a 01-01-2025, pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA);

Mensalidades de serviços fixos e convergentes Atualização a 01-02-2025, por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2024, a publicar pelo INE – Instituto Nacional de Estatística em janeiro, ou, no caso de cartões adicionais e MEOBox, atualizadas em € 0,50 / cada, IVA incluído.

A Informação sobre a atualização de preços por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2024, ficará disponível a partir de 20 jan 2025, após publicação pelo INE – Instituto Nacional de Estatística..