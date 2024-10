Google Maps volta a mudar a interface e faz desaparecer a previsão tempo

Os últimos meses têm sido bastante ativos para o interface do Google Maps. A equipa de programadores tem procurado simplificar o que está presente, sem sacrificar a sua usabilidade e facilidade de utilização. Surge agora uma mudança, com a Google a remover um elemento a que nos habituámos. Falamos da previsão do tempo, que assume agora uma nova posição na interface.

A Previsão do tempo muda de lugar

A gigante das pesquisas, que recentemente tomou decisões radicais relativamente a várias aplicações, como o Google Meet, Photos e GMail, prepara-se agora para tomar uma decisão radical relativamente ao Google Maps. Especificamente, esta funcionalidade que estava previsto ser removida só foi adicionada à aplicação no início deste ano.

Como se sabe, a informação meteorológica, que antes se encontrava localizada no canto superior esquerdo acima da região do mapa, é agora movida para o separador ‘Novidades na Região’. Esta pode ser chamada deslizando de baixo para cima na aplicação. Este separador é nomeado de acordo com locais como a cidade, bairro ou ponto turístico.

Quando o separador de previsão do tempo estiver totalmente expandido, as informações da previsão do tempo aparecerão no canto superior direito. Se o separador não estiver totalmente expandido, a previsão do tempo permanecerá no canto inferior direito. Isto fornece uma imagem menos cheia na camada do mapa.

Interface do Google Maps está a mudar

Com esta mudança, a Google pode estar a planear mudar para uma interface mais simples e útil, tal como as suas outras aplicações. No passado, ofereciam uma experiência mais minimalista, reduzindo a barra inferior de cinco para três separadores. No entanto, esta alteração pode incomodar alguns utilizadores, pois não será possível consultar rapidamente a previsão do tempo no ecrã do mapa.

Este design simplificado do Google Maps está atualmente disponível na versão beta, versão 11.151.x. Ainda não foi anunciado quando é que esta mudança estará disponível para uso geral, mas espera-se que a mudança seja aplicada muito em breve pela gigante das sondagens.

É curioso ver como a Google está já a mudar algo que adicionou há relativamente pouco tempo. Esta é uma mudança para melhorar a usabilidade da sua app e assim tornar-se ainda mais simples de usar. Espera-se que desta vez seja uma mudança para melhor e que os utilizadores não tenham de se voltar a adaptar no futuro próximo.