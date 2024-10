Com os elétricos, 5 milhões de pessoas perderão o emprego, diz presidente da Toyota

A Toyota não crê nos carros elétricos como outras fabricantes de automóveis e tem explorado mais alternativas para o futuro. Agora, o presidente da empresa reforçou a sua perspetiva, avisando que, com os carros elétricos, perder-se-ão milhões de empregos.

Num evento na Universidade de Nagoya, no centro do Japão, onde inaugurava um busto do seu pai, Shoichiro Toyoda, o presidente da Toyota previu que, se um futuro de veículos exclusivamente elétricos estiver no horizonte, o setor automóvel, especialmente os que trabalham com tecnologia ICE, perderá milhões de empregos.

O antigo diretor-executivo e membro da família fundadora nunca escondeu a sua opinião sobre os veículos elétricos, tendo partilhado a sua perspetiva em inúmeras ocasiões.

Anteriormente, Akio Toyoda explicou que a pressão dos governos e das fabricantes no sentido de proibir os veículos a combustão interna não é sensata. Aliás, a fabricante de automóveis japonesa tem explorado combustíveis alternativos, como o hidrogénio.

Há 5,5 milhões de pessoas envolvidas na indústria automóvel no Japão. Entre elas estão as que trabalham há muito tempo com motores. Se os veículos elétricos se tornarem simplesmente a única opção, incluindo para os nossos fornecedores, os empregos dessas pessoas perder-se-ão.

Alertou Toyoda, reforçando a sua preferência por veículos movidos a gasolina, segundo a Reuters.

Além desta previsão sobre a perda de empregos, o presidente da Toyota criticou, também, os políticos pelo seu incentivo aos veículos elétricos, afirmando que o Japão ficaria sem eletricidade no verão, caso todos os veículos fossem elétricos.

Em vez disso, Toyoda revelou que defende um caminho mais equilibrado para a neutralidade carbónica, que inclui híbridos e veículos com motores de combustão interna mais limpos.