Xiaomi regista receita recorde de 11,2 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2024

A Xiaomi acaba de anunciar que registou receitas recorde no segundo trimestre, impulsionadas pelos smartphones e serviços de Internet.

O segundo trimestre de 2024 foi excecional para a Xiaomi. A marca reportou receitas recorde e um forte crescimento nos smartphones, serviços de Internet e veículos elétricos inteligentes.

Os serviços de Internet, em particular, tiveram um aumento de 11%, impulsionados pelo crescimento de 32,9% no mercado internacional. A base de utilizadores ativos mensais também atingiu recordes históricos, tanto a nível global como na China continental.

O mercado doméstico também contribuiu significativamente para o sucesso da Xiaomi, com um aumento de 10% na base de utilizadores ativos mensais.

O lançamento do Xiaomi SU7 Series, o primeiro veículo elétrico inteligente da empresa, superou as expectativas, com mais de 27.000 unidades entregues no segundo trimestre. A empresa está a acelerar a produção para atingir a meta de 100.000 veículos entregues até novembro.

A Xiaomi continua a investir em investigação e desenvolvimento, com foco na inteligência artificial para melhorar o seu ecossistema inteligente "Human x Car x Home". A IA está a ser aplicada em diversas áreas, incluindo veículos elétricos inteligentes e smartphones, impulsionando o crescimento da empresa no mercado premium.

Os smartphones premium da Xiaomi representaram 22,1% do total de remessas na China continental no segundo trimestre, um aumento de 2 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O lançamento do Xiaomi MIX Fold 4 e do Xiaomi MIX Flip veio reforçar ainda mais a presença da empresa neste segmento.

A Xiaomi apresentou um desempenho excecional no segundo trimestre, impulsionado pelo crescimento em diversas áreas de negócio e pelo foco na inovação e tecnologia. A empresa está bem posicionada para continuar o seu sucesso no futuro, tanto no mercado global como na China.