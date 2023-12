Hyundai quer ir além da mobilidade e revela planos para hidrogénio, software e IA

A Hyundai divulgou, hoje, uma imagem teaser, em jeito de partilha dos primeiros detalhes dos anúncios para o CES 2024. No evento, a marca partilhará o seu futuro projeto para um ecossistema de energia proveniente do hidrogénio e uma visão direcionada para software e Inteligência Artificial (IA). Todas estas novidades, sob o tema "Ease every way".

Em janeiro, a Hyundai vai apresentar de que forma a sua transformação para a utilização do hidrogénio como energia e orientação para o software trará benefícios universais para a humanidade. Além disso, será ainda revelado o plano para promover inovações centradas no ser humano, além da mobilidade, por forma a acrescentar conforto à vida quotidiana das pessoas.

Este plano combinará as capacidades das filiais do Hyundai Motor Group para acelerar a transição para uma sociedade movida a hidrogénio. A empresa irá revelar a estratégia modular para o hidrogénio, de modo a estabelecer, eficazmente, uma cadeia de valor de hidrogénio limpo.

A Hyundai irá ainda delinear a estratégia de software de todo o grupo e a direção futura para construir um ecossistema totalmente otimizado e centrado no utilizador que ligue dispositivos, serviços e soluções.

Durante a exposição CES, de 9 a 12 de janeiro, a marca vai apresentar a sua abordagem diversificada, desde tecnologias de demonstração a futuros conceitos de mobilidade, para mostrar como irá criar uma futura sociedade centrada no ser humano, mudando para um ecossistema de energia de hidrogénio e centrando-se no software e na IA.