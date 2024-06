Lista de iPhones e Macs compatíveis com IA da Apple foi revelada e as notícias não são boas

Ainda que sem qualquer confirmação, tem sido claro que o iOS 18 se vai focar na IA e no que pode trazer para o iPhone. Este será apresentado nos próximos dias e revelará tudo o que está a ser preparado. Com esta ideia presente, surge agora a informação sobre os iPhones e Macs compatíveis com a IA da Apple. Esta foi revelada e as notícias não são as melhores.

iPhones e Macs compatíveis com IA da Apple revelada

Como é normal, a WWDC deverá revelar a próxima versão do iOS e de outros sistemas operativos da Apple. Estes vão chegar recheados de novidades e com muitas melhorias a surgirem em várias áreas. Uma das que mais interesse tem trazido é a IA, onde a Apple ainda tem de mostrar o que vale.

Pensa-se que estas novas capacidades vão mudar completamente a Siri e dar-lhe novas funcionalidades. Especula-se que esta poderá ganhar uma maior inteligência e entendimento, conseguindo realizar ações dentro das próprias app. Isto será fruto da união com a OpenAI, para usar o já conhecido ChatGPT, numa versão dedicada para a Apple.

O que agora foi relatado dá conta dos dispositivos que vão suportar todas as capacidades desta IA da Apple. Veio do conhecido Mark Gurman, que escreveu que muitas das próximas funcionalidades de IA baseadas nos iPhone e Macs exigirão o que há de mais moderno a Apple lançou, como o iPhone 15 Pro ou o Pro Max.

iOS 18 exigirá A17 Pro e muita RAM para o máximo

Na prática, isto significa que para usar todos os novos recursos do iOS 18, os utilizadores possuam os mais recentes iPhones, com o SoC A17 Pro. Provavelmente este garantirá o processamento local e uma maior velocidade de execução. Também apenas os dispositivos com quantidade suficiente de RAM executarão essas tarefas de IA no dispositivo. Os dispositivos restantes vão usar a cloud, com um tempo de resposta um pouco mais longo.

Os requisitos os Macs e iPads parecem um pouco mais inclusivos, com Mark Gurman a sugerir que o mínimo exigido o SoC M1. Este remonta aos Macs Apple Silicon de 2020 e ao iPad Pro de 2021, ou modelos posteriores. Estes os modelos têm pelo menos 8 GB de RAM disponíveis, o que pode acabar sendo o principal limitador.

Com esta versão a Apple parece estar a limitar o que oferece aos utilizadores dos modelos mais antigos, contrariando o que sempre fez no passado. A empresa sempre garantiu muitas das novas funcionalidades a serem disponibilizadas, algo que agora cai por terra, pelo menos parcialmente.