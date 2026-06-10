Europa ataca críticas da Apple sobre a Siri AI no iPhone e iPad
A decisão da Apple de não lançar a nova Siri AI no iPhone e iPad na Europa continua a gerar discussões. A empresa de Cupertino criticou a Comissão Europeia e a Lei dos Mercados Digitais para justificar a sua decisão. Mas as autoridades da Europa não se calaram e responderam às críticas da Califórnia.
Europa ataca críticas da Apple sobre a Siri AI
A Comissão Europeia contrariou a Apple. O braço executivo da União Europeia afirma que a decisão de não lançar a Siri com IA na Europa é da exclusiva responsabilidade da Apple. Chegaram a acusar a Apple de ser incapaz de desenvolver uma solução interoperável que cumpra as normas, solicitando, inclusive, que seja exonerada dessa responsabilidade.
Assim, a Comissão Europeia transferiu mais uma vez a responsabilidade para a Apple nesta longa disputa entre as duas entidades. Após uma breve menção durante a apresentação principal da WWDC de que a Siri, assistente virtual, não estaria disponível na Europa para iPhones e iPads, a empresa de Cupertino atacou abertamente a Lei dos Mercados Digitais (DMA).
Do que foi revelado, a oferta da Siri com IA no iOS 27/iPadOS 27 obrigaria a empresa a conceder acesso praticamente irrestrito aos dados dos utilizadores e controlo dos dispositivos a assistentes de IA de terceiros. Referiu uma "interpretação extrema" da legislação por parte dos reguladores europeus. Criticou-os ainda por "recusarem dialogar construtivamente" no desenvolvimento de soluções que não representem um risco para privacidade e segurança.
Vai ficar longe do iPhone e iPad no Velho Continente
A Apple defende que o acesso à informação e aos dispositivos dos utilizadores exigido pela DMA é demasiado amplo e perigoso. Acredita que os assistentes de IA de terceiros podem ser comprometidos, colocando em risco palavras-passe e outros dados públicos sensíveis. Além disso, a empresa afirma que estes assistentes poderiam modificar ficheiros e definições de contas sem o conhecimento dos utilizadores.
A Apple afirmou ter oferecido alternativas para permitir a implementação da Siri AI nos iPhones e iPads na Europa, mas que a Comissão Europeia as rejeitou. Especificamente, mencionou o desenvolvimento de um sistema que funcionaria como intermediário entre a IA de terceiros e os dispositivos em questão, concedendo-lhes as mesmas funcionalidades da Siri sem comprometer a segurança e a privacidade.
O que a Europa está a dizer agora é que a Apple se recusou a cumprir as suas obrigações de interoperabilidade ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais. É evidente que ambos os lados estão a defender as suas posições e nenhum deles pretende ceder. Quem fica a perder são os utilizadores. A nova Siri poderá ser acedida noutras plataformas da Apple. Esta assistente será disponibilizada no macOS 27 Golden Gate, watchOS 27 e visionOS 27.
Só boas notícias!
Gostava de saber quem é que pediu da população para haver DMA, se queres apps terceiras compra Android, se tens iPhone é porque queres uma solução fechada e controlada pela Apple, a UE a ser UE e a fazer exigências ridículas que ninguém quer ou sequer valoriza, mas todos vêm a experiencia Apple pior na EU e ninguém vai culpar a Apple por muito que a EU tente dizer que é culpa deles.
Olha que quanto ao Gemini vs. IA de terceiros, no Android, a situação é semelhante. Quem escapa é a Samsung, por não ser “gatekeeper” e por isso pode usar a sua IA nos seus smartphones Android.
Exato!
KK dia obrigam a Apple a deixar instalar android nos seus equipamentos 🙂
Não se pode dizer que a UE esteja a fazer exigências à Apple relativamente à Siri AI no iOS e no iPadOS (mas não do macOS, por este não ser considerado “core platform service”) muito diferentes das que fez à Google quanto ao Gemini no Android:
Diz a Comissão Europeia sobre a investigação e o “projeto de medidas que o Google deve implementar para garantir que terceiros tenham acesso efetivo e interoperabilidade com os principais recursos do Android.”
“Atualmente, o Google reserva em grande parte esses recursos para uso pelas suas próprias ofertas de IA em smartphones e tablets Android. (…) As medidas propostas também permitirão que provedores concorrentes de serviços de IA inovem e ofereçam experiências de IA profundamente integradas aos utilizadores em smartphones e tablets Android, juntamente com os próprios serviços de IA da Alphabet, como o Gemini. Abrir o acesso a esses recursos fornecerá aos utilizadores do Android em toda a UE uma escolha mais ampla de serviços de IA.”
Com a Google a dizer praticamente o mesmo que a Apple sobre a integração de outras IA no Android ao nível do Gemini, pretendida pela UE: “esta intervenção injustificada (…), imporia o acesso a dados materiais sensíveis e a autorizações de acesso aos dispositivos, o que provocaria um aumento desnecessário dos custos e comprometeria a proteção da privacidade e a segurança dos utilizadores europeus”.
Está para durar.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_887