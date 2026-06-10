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Europa ataca críticas da Apple sobre a Siri AI no iPhone e iPad

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Autor: Pedro Simões

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  1. Tug@tek says:
    10 de Junho de 2026 às 10:09

    Só boas notícias!

    Responder
  2. rui says:
    10 de Junho de 2026 às 10:10

    Gostava de saber quem é que pediu da população para haver DMA, se queres apps terceiras compra Android, se tens iPhone é porque queres uma solução fechada e controlada pela Apple, a UE a ser UE e a fazer exigências ridículas que ninguém quer ou sequer valoriza, mas todos vêm a experiencia Apple pior na EU e ninguém vai culpar a Apple por muito que a EU tente dizer que é culpa deles.

    Responder
    • Max says:
      10 de Junho de 2026 às 10:37

      Olha que quanto ao Gemini vs. IA de terceiros, no Android, a situação é semelhante. Quem escapa é a Samsung, por não ser “gatekeeper” e por isso pode usar a sua IA nos seus smartphones Android.

      Responder
    • Tug@tek says:
      10 de Junho de 2026 às 10:38

      Exato!
      KK dia obrigam a Apple a deixar instalar android nos seus equipamentos 🙂

      Responder
  3. Max says:
    10 de Junho de 2026 às 10:34

    Não se pode dizer que a UE esteja a fazer exigências à Apple relativamente à Siri AI no iOS e no iPadOS (mas não do macOS, por este não ser considerado “core platform service”) muito diferentes das que fez à Google quanto ao Gemini no Android:
    Diz a Comissão Europeia sobre a investigação e o “projeto de medidas que o Google deve implementar para garantir que terceiros tenham acesso efetivo e interoperabilidade com os principais recursos do Android.”
    “Atualmente, o Google reserva em grande parte esses recursos para uso pelas suas próprias ofertas de IA em smartphones e tablets Android. (…) As medidas propostas também permitirão que provedores concorrentes de serviços de IA inovem e ofereçam experiências de IA profundamente integradas aos utilizadores em smartphones e tablets Android, juntamente com os próprios serviços de IA da Alphabet, como o Gemini. Abrir o acesso a esses recursos fornecerá aos utilizadores do Android em toda a UE uma escolha mais ampla de serviços de IA.”
    Com a Google a dizer praticamente o mesmo que a Apple sobre a integração de outras IA no Android ao nível do Gemini, pretendida pela UE: “esta intervenção injustificada (…), imporia o acesso a dados materiais sensíveis e a autorizações de acesso aos dispositivos, o que provocaria um aumento desnecessário dos custos e comprometeria a proteção da privacidade e a segurança dos utilizadores europeus”.
    Está para durar.
    https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_887

    Responder

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