Siri AI não vem para a Europa e a Apple explicou as razões

O anúncio da Siri com inteligência artificial foi o ponto alto de uma apresentação da WWDC 2026. Esta nova versão da assistente virtual, que utiliza a mais recente versão da Apple Intelligence baseada nos modelos de IA do Gemini, vai introduzir várias novas funcionalidades. No entanto, não estará disponível para iPhone ou iPad na Europa.

Siri AI não vem para a Europa

Após o evento, a Apple divulgou um comunicado de imprensa a criticar a Comissão Europeia pela ausência da Siri no iOS 27/iPadOS 27, quando forem lançados na União Europeia. A empresa culpou tanto a Lei dos Mercados Digitais (DMA) como a sua "interpretação extrema" pelos reguladores.

Segundo a Apple, as propostas alternativas que apresentou à UE para lançar a Siri AI no iPhone e iPad foram rejeitadas. Isto obrigou a não incluir os recursos de IA nos softwares. No entanto, curiosamente, serão incorporados no macOS 27, watchOS 27 e visionOS 27.

O conflito da Apple com os reguladores europeus em relação à Lei dos Mercados Digitais não é novo. Quanto à Siri, a empresa afirma que o seu objetivo é lançá-la "eventualmente" em iPhones e iPads na Europa. A empresa declara que continuará a trabalhar para chegar a um acordo. No entanto, criticou a Comissão Europeia por "recusar dialogar construtivamente" sobre soluções que não representem um risco para a segurança e privacidade dos utilizadores.

Apple explicou as suas razões

Quando o iOS 27 e o iPadOS 27 forem lançados ainda este ano, os utilizadores da UE não terão acesso à Siri AI e às suas funcionalidades avançadas, incluindo a nova aplicação dedicada para rever conversas, a experiência expandida de Inteligência Visual, as ferramentas de escrita integradas, o Modo Siri na câmara do iOS e outras funcionalidades da Siri AI anunciadas na WWDC 2026

O motivo da disputa é claro e a Apple explica-o claramente. Afirma que a DMA exige que conceda acesso quase irrestrito a IA de terceiros assim que a Siri for lançada na Europa. Especificamente, precisa de abrir os seus dispositivos a qualquer outro assistente de IA. Isto não só lhes permitirá aceder aos dados do utilizador, mas também controlar as aplicações instaladas no iPhone ou iPad.

A Apple ofereceu à Comissão Europeia alternativas para permitir o lançamento da Siri AI no iOS 27 e iPadOS 27. Entre elas, estava a implementação de um sistema que funcionaria como intermediário entre a IA de terceiros e as funcionalidades dos seus dispositivos. Esta funcionalidade, denominada Trusted System Agent, permitiria que outros assistentes acedessem às mesmas funções da Siri AI, mas de forma mais segura. No entanto, os reguladores da UE rejeitaram a proposta.

A velha guerra da IA na Europa

Considerando os claros perigos para os utilizadores da UE e a recusa dos reguladores em reconhecer estes riscos, não existe, de momento, um calendário para a disponibilidade da Siri AI na UE para o iOS e iPadOS

Assim, a Apple e a Comissão Europeia abrem um novo capítulo na sua saga contínua. A Europa não é a única região onde a Siri, com a sua inteligência artificial, não estará disponível inicialmente, pelo menos não em todas as plataformas. A nova assistente virtual também não chegará à China, um dos mercados mais importantes para o iPhone em todo o mundo.