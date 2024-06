Samsung traz o fim do Tizen nos smartwatches e já mostrou os seus planos

O Tizen foi uma das propostas interessantes que a Samsung teve e que equiparam vários dos seus equipamentos. Um dos mais significativos foi nos smartwatches, onde foi o sistema de eleição para muitos destes relógios. O seu fim foi agora anunciado e a Samsung revelou até os planos que tem definidos para esse momento.

Ainda que não tenha durado muito tempo, o Tizen foi uma das propostas da Samsung para os seus smartwaches. A marca trocou o sistema da Google por esta sua proposta e manteve-se por alguns anos. O regresso ao Wear OS foi inevitável e esta história é conhecida por todos.

Agora, e do que foi revelado, o Tizen vai mesmo acabar de vez nos smartwatches da Samsung. A marca quer terminar o suporte a este seu sistema e assim deixar de o suportar e aos seus conteúdos, acessíveis pela sua loja dedicada a este sistema operativo.

A Samsung definiu que o fim do Tizen vai começar o fim do acesso à Galaxy Store. Esta deixará de vender conteúdo para qualquer relógio equipado com o Tizen a 30 de setembro de 2024. Como observação relevante, o conteúdo é entendido como sendo apps, mostradores de relógio, etc.

No passo seguinte, que acontece a 31 de maio de 2025, a Galaxy Store deixará de permitir downloads de conteúdo gratuito para os smartwatches Tizen. A Samsung também adiantou que “os principais serviços relacionados a este relógio serão interrompidos em todos os lugares, exceto na Galaxy Store” após maio de 2025.

Finalmente, e a partir de 30 de setembro de 2025, a secção “As minhas apps” na Galaxy Store perderá a capacidade fazer de novos downloads. Isso significa que os utilizadores do Tizen não poderão mais aceder a qualquer forma de conteúdo gratuito ou pago.

A Samsung afirma que o cronograma deste final do Tizen aplica-se a todos os smartwatches Samsung Gear e smartwatches da marca Samsung Galaxy que usem o Tizen OS, incluindo o Galaxy Watch, Galaxy Watch 3, Galaxy Watch Active e Galaxy Watch Active 2. Falta saber quais os mercados que vão ser afetados primeiro, mas o portal do programador Tizen já começou a bloquear novas apps ou atualizações de relógios Tizen.