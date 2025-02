Em breve irá localizar o smartphone no WearOS e num smartwatch Pixel Watch

Algumas das ferramentas que a Google tem no Android são essenciais para os utilizadores. Garantem a segurança e proteção e ainda permitem encontrar qualquer dispositivo. Esta última é importante e em breve pode ganhar mais um espaço. A Google mostrou que a app "Encontrar o Meu Dispositivo" pode em breve chegar ao WearOS e ao Pixel Watch.

A Google pode estar a trabalhar numa aplicação Find My Device para WearOS, como foi revelado há meses no vídeo de introdução do Pixel Watch 3. “Conheça o Google Pixel Watch 3 | Ecrã grande, passos maiores” apresenta uma cena com seis dispositivos wearable que mostram vários ecrãs de aplicações.

Existem algumas funcionalidades, como os controlos de reprodução, como atingir os seus objetivos com o Fitbit e a navegação no Google Maps. Com o Pixel Watch 3, a Google Home lançou um widget para comando de TV e a capacidade de ver transmissões em direto da câmara Nest Doorbell com a capacidade de responder.

O sexto ecrã mostra o que parece ser uma experiência e/ou aplicação "Encontrar o Meu Dispositivo". Vemos o nome do dispositivo, o familiar “Visto por último" (com uma data/hora igualmente familiar “10/4 11:03am”) e um ícone de telefone idêntico fixado num mapa. Há também o nível da bateria e a ação “Reproduzir som”, embora utilize um ícone Wi-Fi por algum motivo.

Desde o lançamento, o Pixel Watch tem um bloco de definições rápidas “Find My Phone” que permite “tocar no telemóvel mesmo quando está no modo silencioso ou vibra”. O que é mostrado acima pode ser uma expansão disto, em vez de uma aplicação Encontrar o Meu Dispositivo completa.

Mas trazer a aplicação para o WearOS seria óptimo para rastrear tags ou auscultadores, e seria uma forma rápida de entregar o Find My Device a todos os relógios WearOS no mercado. Este vídeo foi lançado há cinco meses, quando o Pixel Watch 3 foi anunciado, mas foi visto hoje no Reddit.

A funcionalidade "Encontrar o Meu Dispositivo" para o WearOS seria uma excelente funcionalidade para o Pixel Watch nos próximos meses. Em alternativa, chegar com a próxima geração deste wearables ainda este ano.