Afinal é possível ter a IA mais barata que a DeepSeek? Bastaram 28 euros para o conseguir

A chegada da DeepSeek abalou o mercado da IA e como esta é criada. O preço apresentado fica muito abaixo do que a OepnAI anunciou e que usa como padrão para justificar os preços praticados. Uma equipa da UC Berkeley foi agora mais longe com o TinyZero e anunciou ter conseguido replicar a IA da DeepSeek por apenas 28 euros. Será que é mesmo assim barata?

Afinal é possível ter a IA mais barata?

Uma equipa de investigadores da UC Berkeley afirma ter replicado com sucesso uma versão de pequena escala do DeepSeek R1-Zero por apenas 28 euros (30 dólares), levantando questões sobre o verdadeiro custo do desenvolvimento de IA. A revelação alimenta os debates em curso sobre o preço e a avaliação da tecnologia de IA por parte das grandes empresas.

A OpenAI, por exemplo, cobra atualmente 15 dólares por milhão de tokens através da sua API, enquanto a DeepSeek oferece uma taxa significativamente mais baixa de 0,55 dólares por milhão de tokens. As conclusões da equipa de Berkeley sugerem que modelos de IA altamente capazes podem ser criados por uma fração do custo atualmente investido pelos líderes do setor.

Jiayi Pan, candidato a doutoramento que lidera o projeto, apresentou o TinyZero — um modelo de IA de código aberto disponível para experimentação e formação pública. Ainda nas suas fases iniciais, o TinyZero demonstrou a sua capacidade de jogar Contagem Decrescente e realizar tarefas de multiplicação, demonstrando adaptabilidade na resolução estratégica de problemas.

Bastaram 28 euros para o conseguir

A investigação desafia uma suposição fundamental na IA: será que a inteligência artificial consome realmente tantos recursos como os gigantes tecnológicos afirmam, ou será que a indústria está a inflacionar os custos para manter o controlo sobre o seu desenvolvimento?

A DeepSeek, uma empresa chinesa de IA em ascensão, tem causado impacto no setor, provocando grandes mudanças no mercado tecnológico dos EUA. Esta descoberta da equipa de Berkeley pode desafiar ainda mais o status quo, potencialmente remodelando a economia do desenvolvimento da IA.

Se a chegada da DeepSeek já colocou em causa o que empresas como a OpenAI oferece, em especial no que toca a preços e recursos, esta novidade muda ainda mais. Afinal é possível ter a IA muito mais barata e assim massificar de forma mais simples esta tecnologia que será em breve essencial.