Vulnerabilidade de segurança no WhatsApp deixou contas de jornalistas serem atacadas

Na atualidade o WhatsApp é uma das apps de mensagens mais usadas na Internet. Os utilizadores abandonaram propostas como s SMS e usam agora de forma constantes a proposta da Meta. Do que foi agora revelado, um novo ataque foi travado e visava jornalistas.

O WhatsApp, uma plataforma de mensagens sob o chapéu Meta , anunciou que quase 100 jornalistas e ativistas foram alvos de um spyware de origem israelita. O spyware, denominado Graphite, terá sido desenvolvido pela Paragon Solutions, uma empresa fundada em Israel que foi recentemente adquirida por uma empresa de investimento dos EUA.

Os especialistas em segurança afirmam que o ataque foi realizado através do método “zero-click” . Isto significa que os dispositivos dos indivíduos visados ​​podem ter sido infetados com spyware sem sequer terem de clicar em links maliciosos. Um método semelhante foi utilizado anteriormente no spyware Pegasus , que levou ao sequestro de mais de 1.400 dispositivos.

Spywares como o Graphite ou o Pegasus, quando infetam um dispositivo, dão ao seu operador acesso total. Isto significa que as mensagens ainda podem ser lidas mesmo em aplicações de mensagens encriptadas, como o WhatsApp e o Signal . O WhatsApp informou que o ataque foi detetado e bloqueado em dezembro, embora não seja claro durante quanto tempo os indivíduos visados ​​estiveram em risco.

As autoridades do WhatsApp anunciaram que notificaram aproximadamente 100 utilizadores que correm o risco de serem atacados. No entanto, não partilharam detalhes sobre quem eram estas pessoas e em que países se encontravam. A empresa anunciou que enviou uma carta de “cessação e desistência” à Paragon Solutions e considera opções legais.

Desta forma, e com estas duas medidas, tratou do problema que estava a afetar estes seus utilizadores. Ainda que fosse um ataque dirigido a um grupo restrito de vítimas, os resutlados poderiam ser desastroso e ter um impacto profundo.

Noutras notícias, foi revelado que a Paragon Solutions fechou recentemente um acordo de 2 milhões de dólares com o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) . Em suma, spywares como este tornaram-se uma ameaça crescente para jornalistas e ativistas.