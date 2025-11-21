ChatGPT lança as conversa de grupo para todos e são gratuitas

A OpenAI lançou na passada semana as conversas de grupo do ChatGPT e esta nova funcionalidade permite conversas em grupo com até 20 pessoas utilizando o chatbot. Inicialmente um teste limitado em alguns países, está agora disponível para todos, em todo o mundo, e gratuitamente.

Conversa de grupo para todos e gratuitas

As conversas de grupo do ChatGPT são a forma que a plataforma de IA encontrou para criar uma experiência colaborativa. Esta funcionalidade permite que várias pessoas interajam com o chatbot em simultâneo na mesma janela de conversação, acrescentando um elemento mais social à sua utilização. Inicialmente, o ChatGPT testou as suas novas conversas de grupo no Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Nova Zelândia.

Embora a OpenAI tenha prometido trabalhar ativamente para trazer o mais rapidamente possível, nada indicava que o lançamento acontecesse tão rapidamente. Assim, a partir de agora, esta funcionalidade está disponível em todos os países onde o ChatGPT opera. A boa notícia é que não precisa de uma subscrição paga para o utilizar, ao estar incluído em todos os planos individuais, incluindo o gratuito.

Ao iniciar uma nova conversa no ChatGPT, os utilizadores verão um botão no canto superior direito do ecrã para adicionar mais pessoas à conversa através de um link de convite. Este pode ser partilhado novamente, devendo cada participante aceitar o convite para entrar. Esta funcionalidade não se limita a conversas recém-criados. Também se pode usar uma das conversas existentes e convertê-los em conversas de grupo.

Novidade da OpenAI em todo o lado

É importante esclarecer que a segunda opção não exclui a conversa original. Simplesmente cria uma cópia separada e transforma-a numa conversa de grupo. Relativamente à privacidade, as conversas com outros participantes não têm acesso ao histórico de conversas individuais, e o ChatGPT também não gera nenhuns dados de conversas de grupo.

É também importante notar que as conversas de grupo do ChatGPT não suportam apenas mensagens de texto. Permitem ainda o envio de ficheiros e fotos, a geração de imagens e pesquisas na web. Todas as conversas são processadas utilizando o GPT-5.1 Auto, que seleciona automaticamente o melhor modelo de IA para lidar com as respostas.

Embora a implementação global dos chats de grupo do ChatGPT tenha começado agora, pode demorar alguns dias para que todos os utilizadores tenham acesso. A OpenAI recomenda que os utilizadores das aplicações para iPhone e Android atualizem para a versão mais recente para garantir que esta funcionalidade chega o mais rapidamente possível.