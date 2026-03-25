Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition: o smartwatch que quer conquistar o Green

A Huawei continua a trilhar um caminho muito próprio no segmento dos smartwatches de luxo. Depois do impacto causado pela primeira geração, o Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition chega ao mercado com uma proposta clara. Manter a robustez que o caracteriza, mas piscar o olho a uma comunidade muito específica — a dos praticantes de golfe.

Este não é apenas um relógio de aventura; é um assistente de pulso que tenta justificar o seu posicionamento premium através de materiais nobres e software especializado. É algo a que a Huawei já tinha habituado, mas que eleva ainda mais.

Design: cerâmica nanocristalina em destaque

À primeira vista, o Green Edition destaca-se imediatamente pela sua estética. Mantendo a caixa em metal líquido à base de zircónio, um material mais resistente e leve que o aço inoxidável. Claro que a grande novidade reside no bisel. A Huawei optou por uma combinação de cerâmica nanocristalina em tons de verde e branco, o que lhe confere um aspeto desportivo, mas suficientemente elegante para contextos formais.

O ecrã LTPO AMOLED de 1,5 polegadas continua a ser um dos melhores do mercado, oferecendo uma visibilidade impecável mesmo sob a luz direta do sol, algo crucial para quem passa horas num campo de golfe. A resistência não foi esquecida, mantendo a capacidade de mergulho até 100 metros (10 ATM), cumprindo as normas técnicas ISO 22810 e EN 13319.

O "Caddie" de pulso: funcionalidades dedicadas ao Golfe

Se as especificações genéricas de saúde e desporto herdam a excelência já vista na análise do Pplware ao modelo base, é no modo de golfe que esta edição brilha. A Huawei introduziu mapas de campos de golfe em 3D, permitindo visualizar detalhadamente obstáculos, bunkers e a inclinação do green.

Através do GPS de banda dupla e cinco sistemas de satélite, o relógio consegue fornecer distâncias precisas até ao buraco. Mas o destaque vai para o "AI Caddie". Esta funcionalidade analisa o histórico de jogo do utilizador e as condições atuais para sugerir qual o taco mais adequado para a próxima tacada.

Além disso, o modo de treino de swing mede parâmetros técnicos como o tempo de "backswing" e "downswing", ajudando a aperfeiçoar a técnica de forma científica. É um nível de detalhe que habitualmente apenas se encontra em dispositivos GPS dedicados exclusivamente ao golfe.

Autonomia e conectividade no dia-a-dia

Um dos pontos onde a marca raramente falha é na gestão de energia. O Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition promete até 14 dias de utilização típica ou 8 dias em cenários de uso intensivo.

Em Portugal, onde as notificações constantes e até as chamadas é a norma, este desempenho coloca-o muito à frente de rivais como o Apple Watch Ultra ou os modelos de topo da Samsung, que exigem carregamentos quase diários.

O sistema corre de forma fluida e a compatibilidade é total, tanto com Android como com iOS, garantindo que nenhum utilizador fica excluído, independentemente do smartphone que carrega no bolso. As medições de ECG, deteção de rigidez arterial e monitorização de oxigénio no sangue (SpO2) mantêm-se presentes e com a precisão a que a tecnologia TruSeen já nos habituou.

Expedição e versatilidade

Para quem não vive apenas no relvado, o Modo Expedição continua a ser um trunfo. A marca reforçou a capacidade de marcação de pontos de interesse e o caminho de retorno (Route Back), facilitando a navegação em trilhos desconhecidos.

A bracelete integrada nesta edição, em tecido antibacteriano e resistente à água, revela-se mais confortável para longas caminhadas do que as opções metálicas tradicionais, sem comprometer a durabilidade.

Veredicto Pplware: o Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition vale o investimento?

O Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition não é um relógio para todos, e nem pretende sê-lo. É uma peça de engenharia pensada para quem valoriza a estética clássica da relojoaria, mas não abdica das métricas desportivas mais avançadas.

Embora o preço se situe no escalão mais elevado, a inclusão de funcionalidades de golfe de nível profissional e a qualidade dos materiais (zircónio e cerâmica) posicionam-no como uma alternativa sólida aos relógios de luxo tradicionais. Se o golfe faz parte da sua rotina, este é, sem dúvida, o smartwatch mais completo que pode colocar no pulso atualmente em Portugal.

Huawei Watch Ultimate 2 Green Edition: galeria de imagens

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