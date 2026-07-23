Nuance Audio AW5004: os óculos que ajudam a ouvir melhor sem parecer um aparelho auditivo

A tecnologia tem procurado tornar os aparelhos auditivos mais discretos, mas a Nuance Audio decidiu seguir um caminho diferente. Em vez de esconder a tecnologia no ouvido, integrou-a numa armação de óculos aparentemente normal. O resultado vai surpreender.

Testámos os Nuance Audio AW5004, um modelo que combina correção visual e amplificação sonora para pessoas com perda auditiva ligeira a moderada.

Mas será que esta solução inovadora consegue substituir os aparelhos auditivos tradicionais?

O que são os Nuance Audio?

Os Nuance Audio AW 5004 são óculos inteligentes desenvolvidos pela Nuance Audio, empresa do grupo EssilorLuxottica.

O modelo integra microfones direcionais e altifalantes de condução aérea na armação, permitindo amplificar vozes e sons sem necessidade de colocar qualquer dispositivo dentro do ouvido.

O conceito é simples: os microfones captam o som da pessoa para quem o utilizador está a olhar e os altifalantes reproduzem esse som junto ao ouvido, mantendo o canal auditivo totalmente livre.

Design discreto e funcional

À primeira vista, os AW5004 parecem uns óculos convencionais. O modelo Square apresenta um design quadrado moderno, disponível em várias cores e dois tamanhos, compatível com lentes graduadas ou progressivas.

A integração da tecnologia é praticamente invisível, um dos aspetos mais elogiados pelos utilizadores e especialistas.

Quem procura uma solução auditiva sem o estigma associado aos aparelhos tradicionais encontra aqui uma proposta bastante interessante.

Como funciona a amplificação sonora?

A tecnologia assenta em dois modos principais:

Frontal, que privilegia a voz da pessoa que está à frente do utilizador.

All-around, que amplifica os sons do ambiente de forma mais uniforme.

A configuração é feita através da aplicação móvel Nuance Audio, onde é possível ajustar volume, intensidade da redução de ruído e escolher diferentes perfis auditivos.

Segundo a fabricante, o sistema foi concebido especificamente para pessoas com dificuldades em compreender conversas em ambientes ruidosos, como restaurantes, reuniões ou encontros familiares.

Qualidade sonora: surpreendentemente eficaz

Os testes independentes mostram resultados bastante positivos. O laboratório HearAdvisor atribuiu aos Nuance Audio uma classificação global de 4,13 em 5 e uma nota “A”, colocando-os entre os melhores dispositivos auditivos OTC avaliados.

Em ambientes silenciosos, a melhoria da compreensão da fala é evidente. Em locais com ruído moderado, a tecnologia direcional consegue destacar a voz principal de forma eficaz.

Contudo, existem limitações. Utilizadores com perdas auditivas mais acentuadas poderão não obter o mesmo benefício que conseguiriam com aparelhos auditivos tradicionais ajustados por um audiologista.

O que poderia ser melhor?

Apesar da inovação, os AW5004 não são perfeitos. A autonomia ronda entre 8 e 10 horas de utilização, o que pode ser insuficiente para quem necessita de apoio auditivo durante todo o dia.

Outro ponto criticado é a ausência de Bluetooth para chamadas telefónicas ou reprodução de música. Numa época em que muitos utilizadores esperam funcionalidades multimédia, esta ausência é difícil de ignorar.

Sim, têm aqui uma boa margem de progressão, quem sabe na versão seguinte.

Alguns testes também referem problemas ocasionais de feedback acústico e sensibilidade ao vento em ambientes exteriores.

Especificações técnicas

Entre as principais características destacam-se:

Resposta de frequência entre 200 Hz e 5000 Hz.

Amplificação direcionada baseada na direção do olhar.

Certificação IP54 contra poeiras e salpicos.

Compatibilidade com lentes graduadas.

Aplicação móvel para personalização.

Carregamento sem fios através da base dedicada.

Vale a pena comprar?

Esta é a pergunta quem tem de ser feita. Até porque o dispositivo, sem lentes graduadas, não é barato.

Primeiro, temos de ter bem a noção que os Nuance Audio AW5004 não pretendem substituir totalmente os aparelhos auditivos tradicionais.

O seu objetivo é diferente: oferecer uma solução discreta, confortável e socialmente mais aceitável para pessoas com perda auditiva ligeira ou moderada.

Para quem usa óculos diariamente e sente dificuldades ocasionais em acompanhar conversas, especialmente em ambientes ruidosos, a proposta faz bastante sentido.

Já para utilizadores com perdas auditivas mais severas ou que necessitam de afinação clínica personalizada, um aparelho auditivo convencional continua a ser a opção mais adequada.

Veredicto

Os Nuance Audio AW5004 representam uma das abordagens mais inovadoras dos últimos anos no setor da audição assistida.

Conseguem combinar visão e audição num único produto, com um nível de discrição praticamente impossível de alcançar com aparelhos auditivos tradicionais.

Não são perfeitos, sobretudo devido à autonomia limitada e à ausência de Bluetooth, mas demonstram que o futuro da assistência auditiva poderá passar por dispositivos cada vez mais integrados no nosso quotidiano.

Classificação final: 8/10

Preço e disponibilidade:

Para os Nuance Audio AW5004 (Square 56), os valores variam entre os 654 euros e os 1200 euros. O preço recomendado é de 780 euros.

Este modelo que testamos está disponível na NovaÓptica.