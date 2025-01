Estranhas bolas de gelo no espaço estão a intrigar os cientistas

Após um olhar atento com um potente radiotelescópio, os astrónomos ficaram intrigados com um par de objetos com caraterísticas estranhas, detetados pela primeira vez em 2021. Serão estas bolas de gelo novas estrelas no universo?

Sabemos que ainda pouco sabemos

Os astrónomos detetaram um misterioso par de bolas de gelo numa região remota da Via Láctea, e são diferentes de tudo o que já viram antes.

Os peculiares objetos aparecem na mesma região do céu, mas estão separados por 13.000 anos-luz e não têm qualquer relação entre si. Foram detetados pela primeira vez em 2021, escondidos em dados recolhidos entre 2006 e 2011 pelo telescópio espacial japonês AKARI.

Agora, novas observações feitas com o Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), no Chile, aprofundaram o mistério em torno dos objetos turquesa.

Bolas de gelo: objetos nunca antes vistos

Poderiam ser densas nuvens de gás ou um tipo de estrela nunca antes visto, mas o seu invulgar aspeto gelado e a distância a que se encontram das regiões onde habitualmente se formam as estrelas significam que ainda não podem ser explicadas através da física conhecida.

Os investigadores publicaram as suas descobertas a 9 de janeiro no arXiv, pelo que os resultados ainda não foram revistos por pares.

Observações infravermelhas anteriores relataram que ambos os objetos mostram caraterísticas profundas de absorção de gelo e poeira que são frequentemente vistas em objetos estelares jovens incorporados (YSOs) ou estrelas de fundo situadas atrás de nuvens densas, no entanto, eles não estão localizados nem em regiões conhecidas de formação de estrelas nem em nuvens densas conhecidas. Podem representar um tipo previamente desconhecido de objetos gelados isolados.

Escreveram os investigadores no estudo.

As estrelas demoram dezenas de milhões de anos a formar-se, crescendo de nuvens densas e ondulantes de poeira turbulenta e gás para protoestrelas suavemente incandescentes, antes de se materializarem em gigantescos orbes de plasma alimentado por fusão como o nosso Sol.

No entanto, estas estranhas bolas azuis estão isoladas destas regiões de formação de estrelas. Situadas a distâncias respetivas de 30.332 anos-luz e 43.704 anos-luz do nosso Sol, medem, cada uma, 10 vezes o tamanho do nosso sistema solar.

Isto pode parecer grande, mas é minúsculo comparado com as escalas de outras nuvens de gás, que podem atingir muitas vezes o tamanho de toda a Via Láctea.

As leituras de infravermelhos mostram que o gás que rodeia os objetos é principalmente dióxido de silício e algum monóxido de carbono - uma proporção tipicamente observada em torno de estrelas jovens. Mas dado o seu pequeno tamanho e natureza gelada, é pouco provável que os objetos misteriosos sejam estrelas.

Para investigar melhor o enigma, os investigadores candidataram-se a utilizar o olho infravermelho sensível do Telescópio Espacial James Webb para observar os orbes com mais pormenor.