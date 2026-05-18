OPPO Find X9 Ultra, Watch X3 e Enco Clip2 chegam hoje às lojas portuguesas

Após quase três semanas em fase de pré-venda, a nova geração de equipamentos premium da OPPO chega oficialmente ao mercado português. O Find X9 Ultra, o Watch X3 e os Enco Clip2 passam a estar disponíveis para compra em Portugal.

OPPO Find X9 Ultra

O novo smartphone topo de gama da OPPO destaca-se pela forte aposta na fotografia móvel e criação de conteúdos.

Conforme testámos, o Find X9 Ultra integra um sistema de imagem profissional desenvolvido em parceria com a Hasselblad.

Além disso, conta com funcionalidades avançadas de IA e uma experiência pensada para quebrar todos os limites da criatividade, desempenho, autonomia e utilização intensiva no dia a dia.

Está disponível em duas versões elegantes e distintivas: Preto Umbra ou Laranja Canyon.

PVP recomendado: 1699,99 euros

OPPO Watch X3

O novo smartwatch da OPPO, que analisámos aqui, reforça a visão da marca para um ecossistema mais inteligente e conectado, combinando design premium em duas opções de acabamento (Titânio Cinza ou Titânio Preto) com funcionalidades avançadas de monitorização de saúde, bem-estar e atividade física.

Concebido para acompanhar diferentes ritmos e estilos de vida ao longo do dia, o OPPO Watch X3 oferece uma experiência intuitiva, confortável e perfeitamente integrada com o smartphone, permitindo acompanhar mais de 100 métricas relevantes de forma simples e prática.

PVP recomendado: 399,99 euros

OPPO Enco Clip2

A completar este ecossistema, os novos OPPO Enco Clip2 chegam com foco em conforto, qualidade de som, design elegante e conectividade inteligente.

Desenvolvidos para utilização diária, os novos auriculares oferecem uma experiência de áudio equilibrada e imersiva, concebida em parceria com a Dynaudio.

Os novos earbuds integram ainda funcionalidades inteligentes pensadas para uma utilização mais fluida entre diferentes dispositivos e momentos do quotidiano, e são confortáveis para facilitar a utilização prolongada.

PVP recomendado: 179,99 euros

Os novos equipamentos de última geração da OPPO estão disponíveis para compra a partir de hoje, através dos canais oficiais habituais de revenda e distribuição da marca em Portugal.