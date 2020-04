NASA e SpaceX já têm data para o primeiro voo tripulado da Crew Dragon

A SpaceX tem mostrado que o Espaço não está reservado para entidades como a NASA ou a Roscosmos Esta empresa privada tem conseguido algo que muitos países ainda nem sonham atualmente. Tem a sua frota de foguetões em breve terá mais uma novidade de peso.

É sabido que a NASA conta com a SpaceX para em breve começar a colocar os seus astronautas na ISS e fazer deste um processo normal. Esperava-se que o primeiro teste tripulado acontecesse em breve e agora já existe uma data oficial e que será um marco histórico.

Um passo de gigante para a SpaceX

Este passo que em breve será dado é de extrema importância para a NASA e para a SpaceX. No caso da agência espacial norte-americana, deixa certamente de existir a dependência da Rússia e da Soyuz. Para a segunda, é o início dos voos comerciais ao Espaço.

Para marcar este momento, e assim dar início a esta mudança, Jim Bridenstine, o atual administrador da NASA revelou a data que todos esperavam. Será no dia 27 de maio que a Crew Dragon rumará à ISS, levando no seu interior 2 astronautas.

O futuro da NASA passa por este voo

Para esta viagem inaugural, a SpaceX contará com um dos seus foguetões Falcon 9 para colocar a Crew Dragon no Espaço. Dentro vão estar os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley, cada um com funções específicas no controlo da viagem e da ancoragem com a ISS.

A descolagem desta primeira viagem tripulada será realizada no Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida. Este é o mesmo ponto de partida de onde foi feito o último lançamento dos vaivéns espaciais da NASA, em 2011.

A Crew Dragon rumará à ISS

Esta viagem será o teste final para avaliar o que a SpaceX criou. Durante o voo vão ser testados elementos como o sistema de controlo ambiental, ecrãs e controlo e até o de orientação.

A cápsula está preparada para voar e acoplar sozinha na ISS, mas neste caso o voo será manual e controlado pelos astronautas. Desta forma antecipam eventuais problemas no futuro.

Voo tripulado que abre portas para o futuro

Será, sem dúvida, um momento único. A SpaceX mostra que está acima da concorrência e abre igualmente as portas para o seu serviço comercial de voos ao Espaço.

A NASA, por outro lado, retoma uma tradição que tinha parado há quase 10 anos e livra-se da Roscosmos e da Soyuz.