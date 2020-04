Dica: Escolha por que dispositivo sai o som de cada app no Windows 10

Numa altura em que estamos constantemente ao computador, importa ter o Windows 10 configurado para dar ao utilizador o máximo. No que toca ao som, essencial neste período, podemos explorar e retirar ainda mais com alguns pormenores.

Algo que podem configurar é a forma que cada uma das diferentes apps apresenta o som. Não precisamos de usar sempre o mesmo dispositivo, separando assim o áudio e garantindo que ouvem por onde querem.

Esta alteração que apresentamos está há já vários anos no Windows. Permite aos utilizadores terem o controlo total dos canais de áudio e escolher por onde sai o som de cada uma das diferentes apps presentes.

Para escolherem os canais de saída de áudio, sejam as colunas do portátil ou os headphones, comecem por abrir as Definições do Windows 10. É aqui que este processo vai ser iniciado, tal como muitos outros deste sistema.

Da lista de opções presentes, devem escolher a que contempla dentro de sí as configurações de áudio. Escolham então a opção Sistema e dêm continuidade ao processo de configuração do áudio do Windows 10.

De seguida, nesta área ajustada às configurações do sistema, devem escolher o separador Som. Este está na segunda posição da lista e dá acesso a todas as opções associadas ao áudio do Windows 10.

Cada app pode ter a sua configuração

Para continuar devem descer nesta área de Definições até ao seu final. Aí vão encontrar as Opções avançadas de Som, que vai dar acesso às preferências de dispositivos e volume de aplicações. Vai permitir personalizar esta área em detalhe.

Uma vez ai dentro, devem escolher para cada uma das app qual o canal de saída e de entrada. Vão ser apresentados todos os dispositivos ativos e ligados ao Windows 10. Existe ainda, no topo a definição dos dispositivos de predefinião. Estes são os usados caso não sejam definidos detalhes.

Alterem estas definições e escolham para cada app por onde o som vai sair ou entrar. É simples e permite um controlo muito grande para os utilizadores.