Porta USB-C nunca! Apple pretende retirar todas as portas do iPhone 12

A Apple sempre seguiu o seu caminho no que toca às tecnologias usadas no iPhone. Apenas quando estas estão maduras e as domina as coloca no seu smartphone para que todos as possam usar no máximo das suas potencialidades.

Uma resistência que a Apple tem tido é a adoção da porta USB-C. Mesmo sendo uma obrigação em alguns países, a empresa prefere manter a sua opção. Em breve poderá dar um novo passo, ao remover todas as portas de ligação no iPhone 12.

Grandes novidades para o iPhone 12

Ao longo dos anos a Apple tem trazido mudanças ao iPhone que são essenciais. São melhorias que o tornam mais moderno e com as melhores tecnologias. Este passo nem sempre é bem interpretado, mas acaba por ser aceite pelos utilizadores.

Uma das maiores mudanças que se esperava para o iPhone 12 era a da sua interface de ligação. Com toda a pressão para a mudança para a porta USB-C, era quase certo que a Apple faria esta mudança. Afinal, e numa mudança radical, o novo iPhone pode não ter nenhuma porta de ligação.

Apple não quer a porta USB-C

Esta não é de todo uma informação oficial e nem sequer uma certeza com base em informações obtidas nos fabricantes. Vem de um conhecido leaker, Jon Prosser, que na sua conta do Twitter revelou esta nova informação sobre o iPhone 12.

Assim, e de acordo com estes dados, este novo iPhone deverá surgir com apenas carregamento sem fios. Esta não é uma nova tecnologia para a Apple, uma vez que os seus modelos mais recentes já suportam esta forma de carregamento.

O que nos trará este novo smartphone?

Com esta decisão, a Apple consegue contornar as tentativas de imposição da União Europeia. A escolha de uma interface universal recaiu sobre o USB-C e por isso todos os fabricantes a devem assumir e tornar padrão em breve.

É ainda muito cedo para saber ao certo o que a Apple está a preparar para o iPhone 12. Já surgiram muitos dados, mas como sempre sem qualquer certeza ou confirmação. Assim, apenas após o verão se saberá o que este novo smartphone vai mesmo trazer.