Microsoft Word – As melhores dicas para estudantes #1

O terceiro período começou oficialmente e agora muito do estudo e do trabalho vai passar a ser feito no computador e online. Para ajudar os estudantes nesta tarefa selecionámos algumas dicas essenciais para que os trabalhos feitos no Word tenham mais qualidade e sejam estruturados de uma melhor forma.

Além disso, algumas destas dicas, vão ajuda-lo a ser mais rápido na execução de algumas tarefas.

Criar um rascunho

Um dos aspetos mais importantes num trabalho é ter um rascunho com toda a estrutura pretendida, onde estejam visíveis todos os tópicos a abordar.

Para tal, deverá aceder a Exibir, seguido de Estrutura de Tópicos ou Rascunho. Em ambos os casos, terá um espaço separado do texto principal que poderá ser consultado a qualquer momento, para que nada fique esquecido no momento de entregar o trabalho.

Inserir numeração de páginas

A numeração de páginas deve ser feita de forma automática para que nada falhe no final. Assim, a qualquer momento poderá inserir o número de páginas.

O primeiro passo é aceder a Inserir e procurar por Número de Página. Nesse menu poderá escolher de forma automática a posição de colocação do número de página, o estilo e ainda o formato de numeração. Por exemplo, começar a numerar só a partir de determinada página, inserir numeração romana ou letras ou até numerar por capítulos.

Escrever equações

Os trabalhos de matemática poderão ser uma dor de cabeça. Desenhar gráficos ou escrever corretamente equações poderá não ser tarefa acessível num primeiro contacto com o Word. Mas é claro, há uma forma simples de o fazer.

Ainda em Inserir, uma das últimas opções presentes é Equações. Depois basta escolher o tipo de equação, e inserir o texto na caixa que surge na página. Além disso, todos os símbolos matemáticos necessários estão também disponíveis.

Colar informação da área de transferência do Word

Muitas vezes os trabalhos incluem informação recolhida diretamente de outras fontes. Uma forma simples de ter acesso a essa informação sem ter que andar sempre a “copiar/colar” é copiar vária informação e depois usá-la onde for mais conveniente.

Mas de que forma é isso possível? De forma nativa, o Word dá acesso à Área de Transferência. Assim, em Página Inicial existe o menu dedicado à Área de Transferência. Basta clicar na seta, para se abrir um menu lateral. Com esse menu aberto, tudo o que for copiado (Ctrl + C) irá surgir nesse menu. Para utilizar o texto copiado, basta clicar sobre ele.

Para quem tem o Windows 10 há uma forma nativa de ter acesso a toda a Área de Transferência sem ter que a ter ativada no Word. Veja aqui como fazer.

Para quem não tem o Windows 10, sugiro ainda um software externo, o Ditto:

Inserir imagens no word de outros programas abertos

Muitos trabalhos exigem a utilização de outros softwares para fazer testes, é necessário adicionar gráficos presentes noutros documentos ou usar imagens da Internet. Nesses casos, claro está, o Word tem solução.

Basta ir até ao menu Inserir, seguido de Screenshot. Ao aceder a esse menu, vão surgir as várias janelas abertas, podendo escolher qual delas quer capturar de forma completa, ou escolher a opção Recorte do Ecrã para captar apenas uma parte da janela pretendida.

Em breve, voltamos com mais dicas para o Word, se tiver alguma dúvida em particular, deixe nos comentários.