Facebook Gaming – Instale já no seu smartphone Android

São cada vez mais as grandes empresas de tecnologia a apostar no universo dos videojogos. Para concorrer diretamente com a Twitch ou YouTube, o Facebook tem também disponível o serviço Facebook Gaming que acaba de receber uma aplicação móvel para Android.

Instale já no seu smartphone.

Facebook Gaming chega ao Android

Para jogadores, streamers, fãs de streaming, o Facebook acaba de lançar uma nova aplicação. Para já pode ser encontrada para Android, mas em breve vai chegar também ao iOS.

A aplicação vem assim complementar o serviço Web já existente do Facebook Gaming, e encontra-se disponível gratuitamente na Play Store da Google.

Explorar no smartphone

O Facebook Gaming permite, numa primeira configuração, definir os idiomas de streaming de preferência, os jogos que mais quer ver no feed e, por fim, os streamers favoritos.

Assim que a app é aberta, surge um feed ao estilo do que conhecemos da app da rede social, mas dedicada ao universo gaming. Aqui é possível interagir exatamente da mesma forma que no Facebook, com comentários, partilhas e likes.

Há ainda uma zona dedicada apenas a jogo, onde poderá assim descobrir vários jogos, quais os seus amigos que os estão a jogar e então divertir-se com algum deles.

Existe depois, então, uma área dedicada ao streaming. Poderá jogar e transmitir os seus jogos, assistir a jogos em direto ou a vídeos já gravados.

Além disso, ainda está disponível uma sala de conversações independente do Messenger do Facebook.

Este é um grande passo da empresa na oferta de conteúdos dedicados aos videojogos, uma área que se mantém em constante crescimento e adaptação às novas plataformas e tendências.