A Apple tem colocado no mercado o que se esperava. Novos iPads Pro, novos Macbooks, novo iPhone SE e estarão agora para breve os novos AirPods. Estes auscultadores foram apontados para serem apresentados no evento de março, que não aconteceu, por causa da pandemia.

Assim, os novos rumores apontam que os auscultadores estarão alegadamente prontos para lançamento. A Apple poderá lançar dentro de poucas semanas.

Novo produto com design do Pro sem ANC (cancelamento ativo de ruído)

A próxima geração de AirPods, que supostamente seriam anunciados no evento de março da Apple, está pronta para ser lançada, segundo algumas informações. Acredita-se que os novos AirPods poderão ser lançados em maio, embora ainda não haja uma data provável no calendário.

Apesar de se saber que vai sair uma nova geração, não se percebe que funcionalidades estarão presentes. Isto, porque a Apple poderá acrescentar a esta nova geração tecnologias dos AirPods Pro, sem invadir a sua oferta já no mercado.

Como tal, espera-se um design idêntico aos últimos lançados, mas sem o cancelamento ativo de ruído. Poderá assim vir com a mesma caixa, com a mesma mecânica de controlo e com a evolução do processador H1.

Em fevereiro, a DigiTimes, publicação da indústria de Taiwan, fez uma breve referência aos próximos auscultadores “AirPod Pro Lite” sem oferecer quaisquer detalhes sobre o produto. Na altura, esta referência gerou confusão sobre se esta seria uma versão de terceira geração dos auscultadores regulares ou um novo membro da família AirPods Pro.

AirPods X podem ser o trunfo para outono

Assim, atualmente, entre analistas e curiosos deste mercado Apple, acredita-se que os novos AirPods podem ser lançados, com o rumor de uma atualização do MacBook Pro de 13 polegadas, no próximo mês.

Foi igualmente afirmado recentemente que a Apple tem como alvo a WWDC, para lançar novos auriculares topo de gama, e setembro-outubro, para lançar “AirPods X” do tipo BeatsX.