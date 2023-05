AirTag tramou ladrões que roubaram mais de 1 milhão de dólares de um camião blindado

O AirTag coleciona cenários onde a sua utilidade é reforçada. Depois da própria polícia sugerir aos proprietários para deixarem um localizador escondido dentro dos seus carros, o dispositivo da Apple vê-se no meio de uma operação que capturou dois ladrões que assaltaram um blindado e roubaram mais de 1 milhão de dólares.

Embora os AirTags estejam orientados para a utilização normal de localização precisa de objetos como chaves ou bagagens, também há casos de utilização para fins ilícitos. Contudo, a Apple tem trabalhado para que cada vez menos aconteçam estes ilícitos. Apesar disso, os AirTags colecionam exemplos de bom serviço.

Segundo informações, foi utilizado um AirTag para localizar ladrões que roubaram 1,2 milhões de dólares de um camião blindado em Chicago.

AirTag trama ladrões

Segundo um relatório publicado pela WGN9 o AirTag foi encontrado escondido num dos contentores de plástico que transportavam o dinheiro. Potencialmente, o acessório foi colocado nos contentores de dinheiro pelo proprietário dos bens. Os assaltantes levaram dez sacos no valor de 50.000 dólares cada e sete sacos no valor de 100.000 dólares cada.

Mal sabiam os ladrões que um dos sacos tinha um AirTag escondido, que atualizava constantemente o proprietário com a sua localização. O AirTag testemunha todo o percurso e ajudou as autoridades a localizar o destino do dinheiro roubado.

Os assaltantes deram a volta à cidade antes de chegarem à morada do suspeito. Quando as autoridades ligaram os pontos através das informações fornecidas pelo AirTag e pelos sinais de trânsito, conseguiram chegar ao destino final do dinheiro roubado.

A polícia recuperou os 1,2 milhões de dólares roubados, que foram encontrados na cave e no sótão da casa. Embora o objetivo do AirTag não seja localizar ladrões e assaltantes, foi útil neste caso.

Um aspeto importante a salientar aqui é que o FBI já estava à procura de um dos suspeitos, uma vez que este também estava envolvido em outro roubo. Pode ver o vídeo abaixo para mais pormenores.

Manter os bens debaixo de olho

Esta não é a primeira vez que um AirTag é utilizado fora do contexto. Já vimos passageiros a recorrer a este dispositivo para recuperar a bagagem, que estava dada por perdida, pelas companhias de aviação. Carros recuperados após roubados à porta de casa e até autoridades de combate ao tráfico de droga que usaram um AirTag para seguir o rasto do produto.

Também já vimos pessoas a usar este localizador para recuperar material de trabalho após verem os seus bens assaltados. Portanto, a Apple construiu uma rede gigante para dar suporte a um pequeno localizador que já mostrou o seu valor.