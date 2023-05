Com o fim do primeiro trimestre de 2023, é hora de serem feitas a contas sobre as vendas de smartphones, com o foco sempre na Samsung e na Apple. Estas são as duas maiores marcas do mercado e isso pode ser visto neste trimestre. A resposta é clara: a Samsung domina nas vendas, mas a maior parte do lucro fica para a Apple.

Uma análise de um mercado complicado

Ainda que estejamos a olhar para as prestações das maiores marcas de smartphones, há uma ideia que fica clara nos resultados de vendas do primeiro trimestre de vendas. O mercado abrandou e há 10 anos que não se vendiam tão poucos smartphones, um movimento que se tem vindo a agravar nos últimos tempos.

É com este cenário que a Counterpoint apresentou a sua avaliação do mercado para os primeiros 3 meses do ano. Fica de imediato claro que o mercado caiu novamente, desta vez ficando nos 14%, tendo todos os fabricantes abrandado as suas vendas em números significativos.

Samsung domina vendas, mas lucro fica na Apple

De forma clara, vemos que a Xiaomi vendeu menos 22%, a Samsung 19% menos, a Vivo 18% e a Oppo (incluindo OnePlus) 10% menos. O conjunto de restantes marcas está com menos 16%, mas destaca-se a Apple que também caiu, mas apenas 2%, face aos valores de 2022.

Apesar destes números, a Samsung acabou por crescer 4% face ao trimestre passado, muito graças ao lançamento do Galaxy S23. Estes números da empresa sul-coreana, somados aos que a Apple conseguiu, garantem a estas 2 empresas captam 96% dos lucros operacionais no mercado dos smartphones.

Um início de ano fraco para as vendas de smartphones

A receita global de smartphones e o lucro operacional também diminuíram, embora não tanto quanto as remessas. Isso deveu-se, em parte, ao declínio menor do que o normal nas remessas da Apple, para 58 milhões de unidades no primeiro trimestre de 2023. Assim, a empresa conseguiu capturar quase metade das receitas de venda de smartphones.

Embora sejam estimativas de mercado, tudo indica que 2023 não será um bom ano para os smartphones. São vários fatores, mas veremos como o ano evolui, mas parece que se concretizam os maus presságios do final de 2022.