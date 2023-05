Não há qualquer dúvida que a compra do Twitter por Elon Musk marcou uma mudança radical nesta rede social. Está para muitos irreconhecível e as mudanças não agradam. Ainda assim, o seu novo dono parece querer continuar a limpar o excedente. Agora anunciou que vai remover as contas inativas, sem explicar quais e como o vai fazer.

Desde que assumiu o controlo do Twitter que Elon Musk o está a mudar, muito moldado à sua imagem e às suas ideias. Se os primeiros dias não foram nada calmos, em especial para os funcionários da rede social, a mudança parece que vai continuar.

Controlada de forma firme, a rede social está a tentar monetizar-se de qualquer forma e a procurar ganhar novos utilizadores dispostos a pagar por alguns extras. A verdade é que tem sido um processo desastroso, acompanhado de avanços e recuos, em funcionalidades que todos davam como garantidas.

O processo de mudança que Elon Musk iniciou parece que vai agora continuar, com mais um processo de limpeza, que se vai focar nas contas inativas. Um dos seus mais recentes tweets dá conta disso mesmo, mas sem revelar muito mais informação, algo típico do dono do Twitter.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop