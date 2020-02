Apple poderá estar a trabalhar nos novos AirPod Pro Lite

A par dos iPhones do portefólio do ano 2020, a Apple poderá estar a preparar também novos produtos da gama áudio. Nesse sentido, além do rumor do HomePod mais acessível, a empresa estará a preparar a produção dos AirPod Pro Lite. Segundo informações da DigiTimes, a gigante de Cupertino estará em negociações com uma empresa de Taiwan para fabricar uns AirPods Pro mais baratos.

As novidades não se ficam pelos AirPods, dado que na calha poderá estar igualmente os novos iPads, o Apple Watch Series 6 e um iMac. O coronavírus parece estar a atrasar os planos.

2020 trará novos produtos Apple da linha Music

Os AirPods são um dos produtos com mais vendas nos resultados financeiros da Apple. Das várias ofertas disponíveis, a empresa tem os AirPods Pro a 279,00 €, os AirPods de segunda geração a 229,00 € e os AirPods de primeira geração a 179,00 €. Contudo, a estrela da companhia têm sido os mais recentes que trazem o cancelamento ativo de ruído.

Como tal, as vozes referem que a Apple está a trabalhar com os seus fornecedores em Taiwan com vista ao fabrico de vários produtos futuros. Assim, a lista refere que estarão na calha os novos “AirPod Pro Lite”, novos modelos iPad, o novo Apple Watch e um iMac de última geração.

Em termos de timing, nada ainda foi adiantado, mas há datas que são fixas, logo, muitas destas novidades sairão antes de setembro e, no tradicional evento após o verão, teremos novidades do iPhone 2020 e do novo Apple Watch.

AirPod Pro Lite cabe em que segmento dos AirPods?

Não está claro exatamente ao que o DigiTimes se refere pelo “AirPod Pro Lite”. Na verdade e analisando o mercado e os produtos, a Apple lançou o AirPods Pro em outubro do ano passado. Contudo, a empresa tinha lançado em março de 2019 a segunda geração, e se repararmos nos preços deixados em cima, a diferença são 50 euros.

Portanto, aqui para haver espaço para uns “lite” ou um dos AirPods das primeiras gerações desaparece, ou recebem, uma baixa de preços considerável.