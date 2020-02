OS estúdios da CBE Software anunciaram na semana passada a data de lançamento do seu próximo trabalho: Someday You’ll Return, um jogo de terror psicológico que promete mexer com a mente de quem o jogar e que o Pplware já aqui tinha revelado.

O lançamento está para breve, mas venham ver o trailer que entretanto foi revelado.

Segundo os responsáveis da equipa de desenvolvimento checa, Someday You’ll Return é uma história que apresentará um forte investimento na narrativa, criando dessa forma o ambiente propicio para uma aventura que irá mexer com os nervos dos jogadores que se atreverem a jogar.

O jogo será lançado a 14 de Abril deste ano para PC, mas com a promessa do lançamento para Playstation 4 e Xbox One, algures mais à frente no ano.

O fio condutor de Someday You’ll Return levará os jogadores numa aventura psicológicamente densa sobre variados temas importantes e intimos como a parentalidade, os nossos medos, as mentiras e o abraçar do passado de cada um de nós.

No jogo somos Daniel, o pai de Stela, uma rapariga que foge de casa. Enquanto tenta encontrar a sua filha, Daniel vê-se obrigado a enfrentar o seu passado e a ter de regressar a um local onde outrora jurou não voltar: às florestas de Morávia.

O interessante do jogo reside em parte na tentativa de perceber como a CBE Software irá implementar os medos e fantasmas de Daniel (a componente psicológico). Grande parte dos inimigos que irá encontrar pelo caminho serão fruto do seu passado e dos seus próprios medos e dessa forma o jogo apresenta um potencial imenso para criar o ambiente denso e pesado adequado.

Resta-nos esperar por dia 14 de Abril quando fôr lançado para PC (mais tarde para Playstation 4 e Xbox One).