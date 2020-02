Citroën vai lançar carro elétrico “acessível a todos” este mês

A eletrificação é um caminho do qual as marcas do segmento automóvel não podem fugir. No início a visão da Citroën para o segmento automóvel não era propriamente este… mas a marca teve de se “converter”.

Para dar cartas neste novo mercado, a empresa promete um novo carro elétrico “acessível a todos”! Veja já o teaser que a marca lançou.

Está confirmado! A marca francesa vai lançar um carro elétrico “acessível a todos” já este mês. De acordo com as informações, o novo carro elétrico da Citroën será apresentado a 27 de fevereiro, em Paris (França). De referir que, do grupo PSA, a Citroën é a última colocar um elétrico no mercado.

No vídeo divulgado é possível ter uma ideia da parte frontal do carro e também o slogan “Em 2020 a Citroën vai democratizar a mobilidade elétrica”.

Com o lançamento marcado para dia 27 de fevereiro, a Citroën antecipa-se ao Salão Automóvel de Genebra que decorre em março. Não há muito mais informação relativamente a este carro, mas para já, fique com a ideia que será um dos mais baratos.

A empresa anunciou também que vai atravessar deserto do Saara com carros elétricos. Este ano, 100 anos após a primeira travessia em automóvel do deserto do Saara, a empresa repete a proeza através da iniciativa Ë.PIC, a travessia do Saara em automóvel elétrico.

Leia também…