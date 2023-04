Há muito que o WhatsApp permite aos utilizadores enviarem mensagens de áudio. Estas são mais diretas que as escritas e agora vão receber uma melhoria, pelo menos no iOS. Esta versão do WhatsApp começou a receber a função de transformar áudio em texto no iOS.

Muitos utilizadores do WhatsApp preferem comunicar nesta app por mensagens de áudio e não por texto. São mais simples e mais rápidas de usar, uma vez que não é necessário escrever no teclado, bastando ditar a mensagem que se quer enviar.

Claro que esta função tinha espaço para ser melhorada e para receber novidades, como já aconteceu no passado recente. Falamos da possibilidade de ouvir estas mensagens de forma mais rápida ou de poder gravar sem estar a carregar no botão.

A mais recente versão beta do WhatsApp para iOS traz agora o acesso à função de transformar áudio em texto no iOS. Esta vem ativa por omissão e será mostrada diretamente na notificação das novas mensagens. naturalmente que poderá ser desativada pelos utilizadores a qualquer momento.

A cifra de ponta a ponta está garantida pelo WhatsApp, pois o processo de transformar áudio em texto acontece localmente, usando pacotes de idiomas. Por isso, esta capacidade está disponível apenas para alguns utilizadores em versões mais recentes do iOS, pois usa APIs fornecidas pelo iOS 16.

Vai também permitir que sejam pesquisadas informações específicas nas mensagens. Quando uma nota de voz é transcrita, o texto é indexado, tornando-o pesquisável. Isso significa que, se um utilizador procurar uma informação numa mensagem de voz longa pode simplesmente pesquisar pela palavra-chave ou frase.

Espera-se que em breve esta novidade chegue ao iOS e a todos os que usam o WhatsApp. Será algo útil e que muitos esperavam há algum tempo, mesmo depois de ter sido iniciado o seu desenvolvimento em 2021 e sem que existissem novidades desde que foi descoberto.