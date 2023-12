Era uma promessa para 2023, como explicamos há dias, mas a Apple vai falhar... mais ou menos! Apesar de não haver um lançamento efetivo, a Porsche e a Aston Martin divulgaram uma imagem prévia da próxima geração do Apple CarPlay.

CarPlay com "controlo alargado" do habitáculo já deu um ar!

Revelado durante a WWDC 2022, o mais recente CarPlay apresenta uma inovação notável, utilizando vários ecrãs no painel e exibindo informações detalhadas do veículo, como velocímetro, definições do carro, a temperatura, consumo de combustível, temperatura do motor e muito mais.

Depois de se prever que a empresa de Cupertino poderia falhar nas suas ambições, foi revelado que a gigante americana está a colaborar com determinados marcas já num bom desenvolvimento. O objetivo é introduzir detalhes de design distintos da marca automóvel no ambiente CarPlay.

As primeiras marcas a tirar partido desta capacidade são a Porsche e a Aston Martin, com ambos os fabricantes de veículos de desempenho topo de gama a anteverem a interface CarPlay personalizada que estará presente nos próximos modelos.

Esta nova geração do CarPlay baseia-se nas versões anteriores, integrando-se em todos os ecrãs de um determinado veículo e não apenas no ecrã central de infoentretenimento. Embora a experiência familiar do CarPlay se mantenha, várias opções de modelos e detalhes especiais garantem que a interface refletir o espírito de uma determinada marca.

Por exemplo, a pré-visualização da interface CarPlay da Porsche mostra que esta apresenta um trio de indicadores circulares no painel de instrumentos e um papel de parede de fundo que imita o padrão distinto dos bancos da marca, o houndstooth (ou Pepita, na linguagem da Porsche).

A Aston Martin, por outro lado, segue um caminho ligeiramente diferente.

O seu painel de instrumentos inclui um ecrã de informação central, rodeado por um velocímetro e tacómetro circulares, o último dos quais integra o texto envolvente "Handbuilt in Great Britain".

Embora a próxima geração do CarPlay da Apple necessite de um iPhone para partilhar informações relacionadas com a aplicação, o sistema depende do veículo anfitrião para fornecer dados específicos da condução. A Apple faz questão de salientar que os iPhones ligados não armazenam nem monitorizam esta informação proveniente do veículo.

Esta ligação ao veículo também significa que esta nova geração do CarPlay pode apresentar de forma coesa informações do sistema de infoentretenimento nativo do veículo (pense em informações sobre a pressão dos pneus e afins).

Embora a Porsche não tenha dado detalhes de tempo em relação ao lançamento deste último CarPlay nos seus modelos, a Aston Martin partilhou que a configuração de próxima geração da Apple é compatível com o seu mais recente sistema de infoentretenimento que será lançado em 2024 em veículos como o coupé DB12 e o conversível DB12 (ou como Aston o chama, Volante).

Dada a relação da Porsche com o Grupo Volkswagen e da Aston com a Lucid e a Mercedes, podemos acreditar que é apenas uma questão de tempo até que estas empresas integrem a tecnologia Apple em outros veículos dos seus respetivos portfólios.