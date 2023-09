Apple lançou o iOS 17 RC com os olhos já no iPhone 15

Depois de vários meses a preparar o novos sistema operativo, a Apple está agora pronta a apresentar os novos equipamentos já com as novas versões do seu software. A versão RC para todos os dispositivos já cá está. Portanto, iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17 RC estão já disponíveis para programadores, na estreia do novo iPhone.

E o que há de novo no iOS 17 RC?

Para aqueles que não estão familiarizados, as versões RC dos sistemas operativos da Apple são versões lançadas para programadores e beta testers alguns dias antes de serem lançadas para o público em geral. Se não forem detetados problemas graves nestas versões, serão estas as versões distribuídas a todos os utilizadores.

O iOS 17 RC pode agora ser descarregado através de uma atualização over-the-air (OTA) para dispositivos com o iOS 17 beta.

O iOS 17 vem com uma série de novos recursos para o iPhone. Estas incluem melhorias no FaceTime e nas Mensagens, um novo modo StandBy, widgets interativos no ecrã inicial, NameDrop e sugestões de teclado mais inteligentes. Para o iPad, a atualização traz um novo ecrã de bloqueio personalizável, além de suporte para microfones e webcams USB.

Mais atualizações disponíveis

Além disso, a Apple também lançou as seguintes atualizações RC:

iPadOS 17 RC

watchOS 10 RC

tvOS 17 RC

macOS Sonoma RC

Em suma, o watchOS 10 apresenta uma nova interface para a maioria das aplicações Apple Watch, enquanto o tvOS 17 permite utilizar o FaceTime na Apple TV pela primeira vez. Quanto ao macOS Sonoma, este SO traz alguns dos novos recursos do iOS 17, como o iMessage (Mensagens) e o FaceTime aprimorados, para o Mac.

Enquanto o iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 10 estarão disponíveis para o público na próxima segunda-feira, 18 de setembro, o macOS Sonoma não estará disponível até 26 de setembro.