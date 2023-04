A Tesla tem ajustado os preços dos seus carros de forma muito agressiva. Os clientes certamente que agradecem, mas a marca tem outros interesses com estas mudanças. Infelizmente parece não estar a funcionar e a Tesla não para de acumular carros que não consegue vender.

Como qualquer outro fabricante, a Tesla gere os seus processos de produção e montagem dos seus carros de forma muito controlada. Quer minimizar os seus stocks e assim conseguir maximizar o seu lucro e aumentas as suas vendas.

Para o conseguir de forma mais simples, a Tesla tem praticado novas políticas de preços, com reduções muito elevadas. Quer fomentar a venda dos seus carros e assim tornar-se mais competitiva face à sua concorrência. Infelizmente isso parece não funcionar, pelo menos nos EUA.

No final do último trimestre, a Tesla divulgou ter 15 dias de stock, o maior dos últimos anos. A empresa tentou justificar esta situação com veículos em trânsito, mas é quase impossível que existissem tantos veículos em trânsito no final desse período.

Novos dados recolhidos mostram agora uma realidade diferente e que a marca voltou a bater recordes, agora pela negativa. Revelam que os novos veículos de stock da Tesla nos EUA atingiram o valor de cerca de 2.600 veículos.

Curiosamente, o maior problema da Tesla nesta situação parece ser o Model X. A empresa parece ter acumulado mais de 1.200 Model X nos EUA. O Model 3 também parece começar a ser um problema com o stock a subir 50% na segunda metade do mês, apesar dos recentes cortes de preços.

A única boa notícia é que os cortes de preço parecem ter funcionado para o Model Y, que agora é o veículo mais vendido da Tesla. O stock do Modelo Y foi reduzido em metade, com cerca de 300 unidades após os dois cortes de preços mais recentes.