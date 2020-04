Carros elétricos emitem muito menos CO2 que a gasóleo e gasolina

Ao longo dos últimos anos o segmento automóvel tem-se virado para a eletrificação. A Tesla é a marca de referência, até porque foi uma das pioneiras, mas as grandes marcas nacionais seguem também esse caminho. No que diz respeito às emissões de dióxido de carbono (CO₂), um estudo recente revela que os carros elétricos emitem muito menos que os carros a gasóleo e gasolina.

Conheçam os resultados deste novo estudo nesta área e também um simulador.

O estudo foi realizado pela Federação Europeia de Transportes e Ambiente e os resultados foram revelados esta segunda-feira. Como conclusão principal, destaque para a discrepância entre as emissões emitidas por carros a gasóleo e gasolina comparativamente a carros elétricos.

A chegada do automóvel elétrico trouxe consigo uma série de análises denominadas de ciclo de vida que estimam as emissões totais de dióxido de carbono associadas à construção e operação dos carros elétricos, incluindo materiais e montagem, bateria e consumo de eletricidade com o carregamento, comparando-os aos automóveis convencionais com motores de combustão. O dióxido de carbono é um poluente particularmente relevante como gás de efeito de estufa que contribui para o aquecimento global e consequentes alterações climáticas.

Comparação entre automóveis elétricos e a combustão para Portugal

Como se pode ver pelo gráfico seguinte, no melhor cenário, os carros elétricos da UE emitem menos 66% de CO2 comparativamente a carros a gasóleo e menos 68% no que diz respeito a carros a gasolina.

Para o estudo considerou-se, para 2020, um modelo automóvel de média capacidade, e uma vida útil do veículo na ordem dos 225 000 quilómetros.

No caso descrito, as emissões totais de um automóvel elétrico seriam de 18,1 toneladas de CO2 (6 toneladas associadas à produção do automóvel (excluindo a bateria), 3,6 da produção da bateria e 8,5 na condução). No caso de um automóvel a gasóleo, verificar-se-iam 52,5 toneladas totais de emissão (7,0 na produção do veículo e 45,5 na condução). Para um veículo a gasolina, o total é de 57,0 toneladas (6,7 na produção e 50,3 na condução).

No estudo, as emissões consideradas de todos os veículos em termos de condução foram as emissões reais, de acordo com uma extensa base de dados (spritmonitor.de), e não as baseadas nos atuais testes-padrão, considerando-se assim um acréscimo da ordem dos 39% entre as emissões reais e as em laboratório. A refinação dos combustíveis (gasóleo e gasolina) foi considerada (um acréscimo de 28% no gasóleo e 26% na gasolina), tal como incorporada a pegada carbónica da produção de eletricidade incluindo de fontes renováveis e as perdas nas linhas de transmissão, no equipamento de carregamento e quebras na eficiência da bateria.

A ZERO considera que o Estado, no âmbito dos incentivos económicos para relançar a economia de uma forma mais amiga do ambiente, devia assegurar o apoio de 2250 euros na aquisição de veículos 100% elétricos, sem limitação do número de veículos, no caso de particulares e frotas. Mais ainda, a ZERO considera que o Estado deveria proporcionar um incentivo ao abate de veículos com mais de 15 anos no caso de se optar pela compra um carro elétrico novo 100% elétrico.

Simulador