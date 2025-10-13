Windows 10: ferramenta usada para atualizar para Windows 11 não funciona

Estamos a poucas horas do fim do suporte do Windows 10. É um momento que todos esperavam e que sabiam que ia acontecer. Claro que para muitos é hora de fazer a atualização para o Windows 11, ainda que forçada. O problema é que a ferramenta mais usada, o Media Creation Tool, simplesmente deixou de funcionar.

É hora de atualizar para o Windows 11 da Microsoft?

O suporte do Windows 10 termina já amanhã, o que significa que a Microsoft começará em breve a oferecer atualizações do Windows 11 a cada vez mais PC. A empresa pretende obviamente que os utilizadores adotem o novo sistema operativo e cria frequentemente anúncios e conteúdos promocionais para destacar os grandes benefícios dos PC com Windows 11.

No início deste ano, a empresa partilhou uma lista de dicas e detalhou como ter uma funcionalidade como o TPM ajuda imenso. A Microsoft também destacou os benefícios de desempenho, desmascarou "mitos e equívocos" e destacou as muitas características e melhorias interessantes para os jogos. Além disso, foi também publicado um anúncio intitulado "Comece do zero sem começar de novo com o Windows 11".

Sugeria assim que os utilizadores teriam uma experiência muito familiar no Windows 11, apesar de ser melhor do que o Windows 10. A Microsoft promove fortemente a utilização de uma Conta Microsoft durante a instalação do novo Windows. Tanto que começou agora a bloquear mais desvios. Neste momento, resta apenas um desvio oficial simples.

Ferramenta essencial no Windows 10 não funciona

Ironicamente para a Microsoft, a ferramenta oficial de criação de ISO de arranque da empresa, denominado Media Creation Tool (MCT), está com um problema grave, uma vez que parece já não funcionar corretamente no Windows 10.

A empresa confirmou o problema, afirmando que "a ferramenta de criação de multimédia do Windows 11 versão 26100.6584, lançada a 29 de setembro de 2025, pode não funcionar como esperado quando utilizada em dispositivos Windows 10. A ferramenta de criação de multimédia pode fechar inesperadamente, sem apresentar nenhuma mensagem de erro".

Para recordar, a Microsoft publicou esta versão do MCT quase no mesmo período de lançamento da versão 25H2 do Windows 11. A gigante tecnológica afirma estar a investigar o problema e observa que está "a trabalhar numa resolução para este problema, que será lançada numa futura atualização da ferramenta de criação de media do Windows 11".