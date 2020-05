As práticas de produção da Tesla são um pouco diferente do que é normal no mercado de trabalho. É uma empresa mais exigente e Elon Musk espera dos seus funcionários mais do que é normal no mercado de trabalho.

Depois de ter retomado a produção da sua fábrica de Freemond à revelia das autoridades, tomou, entretanto, outra posição pouco normal e até contra o que seria esperado. Tesla está a ameaçar os funcionários e quem não voltar ao trabalho pode perder subsídio de desemprego.

Tesla está a querer retomar o trabalho à força

Desde que a pandemia da COVID-19 chegou aos EUA que a Tesla tem tentado manter a produção das suas fábricas ativas. Isto foi conseguido até que as ordens de fecho foram emitidas e as unidades fabris de construção tiveram de ser encerradas.

Claro que a Tesla manteve a sua posição e garantiu aos seus funcionários as condições para o confinamento, principalmente a nível financeiro. Agora, e do que foi revelado, a empresa está a ameaçar e a pressionar os seus funcionários.

Se não se sentir à vontade para voltar ao trabalho, pode ficar em casa e estará em licença não remunerada. Optar por não se apresentar ao trabalho pode eliminar ou reduzir sua qualificação para o subsídio de desemprego, dependendo da agência de desemprego do seu estado.

Ameaçar funcionários parece ser a solução

Esta mensagem foi partilhada pela empresa para com toda a sua força laboral, tentando pressionar para que retornem ao trabalho. O argumento usado é o financeiro e a possibilidade de perderem o subsídio de desemprego.

Podem perder o subsídio de desemprego

Todos os que recusarem regressar de imediato às fábricas vai ser colocado em licença não remunerada e ficar sujeito às regras de atribuição do subsídio de desemprego. Claro que os funcionários sentem que esta mensagem é uma ameaça clara da empresa de Elon Musk.

Eles estão a tentar intimidar com táticas ameaçadoras, dizendo que se não aparecermos, não haverá mais subsídio de desemprego. Eu não estarei lá, assim como muitas outras pessoas, porque estamos em confinamento. Até a Dra. Erica Pan, agente de saúde do condado de Alameda, dizer o contrário, eu não irei para lá.

Muitos funcionários receiam que esta posição se venha a aplicar de forma real e que assim deixem de ter acesso aos seus rendimentos. Depois de algumas tomadas de posição mais agressivas, esta é mais uma que coloca em causa a sua posição face às equipas de trabalho.